Польша заговорила о новых ограничениях для украинских аграриев — Finance.ua

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Польша заговорила о новых ограничениях для украинских аграриев

Мир
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Польша заговорила о новых ограничениях для украинских аграриев
Польша заговорила о новых ограничениях для украинских аграриев
В польском Минсельхозе считают, что после вступления Украины в ЕС следует закрыть на 20 лет рынок для украинской агропродукции.
В Польше заговорили об ограничениях украинского аграрного бизнеса, которые предлагают ввести после вступления Украины в ЕС. В частности, речь идет о запрете экспорта агропродукции из Украины на десятки лет. Соответствующее заявление в интервью RMF24 сделал заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.
По его словам, Польша должна защищать свои интересы. После того, как Украина станет полноправным членом Европейского Союза, необходимо закрыть границы для украинской агропромышленной продукции на 20 лет.
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Михал Колодзейчак пояснил, что после присоединения Польши к ЕС также были применены ограничения, а именно немецкий рынок труда был закрыт для граждан Польши на 8 лет.
Также он отметил, что украинский аграрный рынок сконцентрирован в руках 95 крупных компаний, которые со своей стороны контролируют подавляющую часть сельскохозяйственных земель Украины.
Польские фермеры заявляли о присоединении к забастовке своих перевозчиков, которую те начали еще в начале ноября. Они выдвинули ряд требований, включая компенсации производителям кукурузы, выплату субсидий, компенсацию акциза на горючее. Кроме того, они потребовали приостановить ввоз в Польшу украинского сахара. Подробности об этом мы описали в статье по ссылке ниже.

Блокада границы со стороны Польши

По материалам:
Фокус
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