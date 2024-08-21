Украинские банки согласовали кредитование на поддержку энергетики на 4,3 млрд грн — Finance.ua

Украинские банки согласовали кредитование на поддержку энергетики на 4,3 млрд грн Сегодня 10:45 — Кредит&Депозит

Украинские банки согласовали кредитование на поддержку энергетики на 4,3 млрд грн

Украинские банки увеличивают объем кредитования предпринимателей для реализации проектов восстановления энергетической инфраструктуры и построения источников альтернативной энергетики. С начала лета 20 украинских банков согласовали соответствующие займы на сумму 4,3 млрд грн.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Правительство разработало ряд инструментов для поддержки энергетики, чтобы обеспечить прохождение следующего отопительного сезона. Недавно мы расширили возможности программы „Доступные кредиты 5−7-9“ на поддержку энергетических возможностей как бизнеса, так и ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Для владельцев домохозяйств сейчас доступна программа беспроцентных кредитов. Параллельно с государственными программами действуют отдельные предложения от банков», — отметила Свириденко.

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С 1 июня, согласно данным опроса НБУ, банки уже согласовали 504 заявки на получение кредитов на сумму 4.3 млрд грн.

По ее словам, наибольшую сумму кредитов на энергетические нужды для бизнеса одобрили иностранные банки — 2.4 млрд грн (114 заявок).

Общая сумма полученных заявок на кредитование с начала опроса составила 42 млрд грн (1525 заявок). Наибольшая сумма заявок получена государственными банками — 32.7 млрд грн (1144 заявки на кредитование).

Для бизнеса и граждан доступны следующие кредитные инструменты:

расширенная программа «Доступные кредиты 5−7-9%» для бизнеса на покупку и установку электрогенерационных установок на газ. Сумма льготного кредита — до 150 млн гривен, срок кредитования — до 10 лет;

льготное кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры, которое предоставляют 19 крупнейших банков Украины. Сумма кредитов может составить до 25 млн евро. Срок кредита — до 5−7 лет;

программа «Доступные кредиты 5−7-9%» для ОСМД и ЖСК. Сумма такого кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа работает в комбинации с программой «ГрінДІМ». ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут получить компенсацию до 70% от стоимости проекта после его обустройства;

льготное кредитование под 0% для домохозяйств для установки солнечных панелей с системами накопления энергии и ветровых установок. Сумма кредита — до 480 тыс. грн. Срок кредитования — 10 лет.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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