Украинские банки подвергаются информатакам со стороны рф, — Дубас — Finance.ua

Украинские банки подвергаются информатакам со стороны рф, — Дубас Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас заявил, что отечественные банки уже длительное время подвергаются информационным атакам со стороны страны-агрессора. Цель инициаторов информационных диверсий — паника.

Об этом сообщает глава АУБ.

«Национальный банк Украины, Ассоциация украинских банков и банки сработали в условиях военной агрессии молниеносно, и банковская система устояла. Сейчас банковская система высоколиквидна и готова к вызовам», — отметил глава АУБ.

В то же время, по его словам, атакуют все банки. И крупные, и не очень, и с государственным капиталом, и частные с отечественными акционерами, и с зарубежными собственниками.

К примеру, председатель правления « Альянс банк а» Юлия Фролова публично заявляла, что банк столкнулся с распространением фейковой информации о финансовом состоянии и правомерности действий учреждения. Глава банка призвала доверять только официальным данным. В частности, проверять информацию о текущем состоянии банковского сектора в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности.

Андрей Дубас уверен, что целью информационных диверсий была и стабильность украинской банковской системы, которая устояла даже в самые критичные дни войны.

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«Если речь шла о крупных или государственных банках, то пытались напугать изменением условий обслуживания или раздували мелкие технические неурядицы. Причем пытались подать информацию в апокалиптическом тоне. Когда атаковали относительно небольшие учреждения — затрагивали вопросы акционеров. Фейки, которые вбрасывали в инфопространство, зачастую были старые и давно опровергнуты», — указал глава АУБ.

Он также призвал всех фильтровать информацию, исходящую из непроверенных источников, и соблюдать информационную гигиену, особенно когда речь идет о финансовых вопросах и не играть на руку агрессору.

«Все эти списки якобы несостоятельных банков, возникающие то тут то там в анонимных источниках, — фейк. Напомню, что в июне заместитель председателя НБУ Ярослав Матузко сообщил, что ни один украинский банк не находится в статусе проблемного», — резюмировал Андрей Дубас.

Діло По материалам:

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