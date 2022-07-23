Банки Украины с начала года закрыли каждое десятое отделение — Finance.ua
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Банки Украины с начала года закрыли каждое десятое отделение

Фондовый рынок
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Банки Украины с начала года закрыли каждое десятое отделение
Банки Украины с начала года закрыли каждое десятое отделение
По состоянию на 1 июля 2022 г. в Украине насчитывалось 5989 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 696 (на 10,4%).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По данным НБУ, в Украине было 69 действующих банков, и их количество сократилось с начала года на три (Сбербанк, Проминвестбанк и Мегабанк).
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Больше всего отделений в государственном ПриватБанке — 1452. Впервые в истории банк занял первое место, хотя и сократил 45 отделений.
В государственном Ощадбанке осталось 1305 отделений (-297), и он опустился на второе место.
Далее с большим отрывом следует банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк (415), государственный Укргазбанк (261). Замыкает пятерку частный ПУМБ (253).
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
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По материалам:
РБК-Україна
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