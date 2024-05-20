Danone выходит с рынка россии — Finance.ua

Danone выходит с рынка россии Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

Danone выходит с рынка россии

Danone завершила продажу своих активов и выходит с российского рынка. Данное решение было принято компанией на третий год после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Danone

Danon завершила продажу своих активов и сворачивает деятельность в россии, на которую приходилось около 5% мировых продаж компании. Заметим, что в россии компания работала более 30 лет.

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«Danone объявил, что завершил продажу своей деятельности EDP в россии компании Vamin R LLC после получения необходимых разрешений российских регуляторов, как было объявлено в пресс-релизе от 22 марта», — говорится на сайте компании.

Напомним, что французская компания заявила о прекращении инвестиционных проектов в россии еще 6 марта 2022 года.

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