Danone выходит с рынка россии — Finance.ua

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Danone выходит с рынка россии

Фондовый рынок
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Danone выходит с рынка россии
Danone выходит с рынка россии
Danone завершила продажу своих активов и выходит с российского рынка. Данное решение было принято компанией на третий год после полномасштабного вторжения рф в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Danone.
Danon завершила продажу своих активов и сворачивает деятельность в россии, на которую приходилось около 5% мировых продаж компании. Заметим, что в россии компания работала более 30 лет.
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«Danone объявил, что завершил продажу своей деятельности EDP в россии компании Vamin R LLC после получения необходимых разрешений российских регуляторов, как было объявлено в пресс-релизе от 22 марта», — говорится на сайте компании.
Напомним, что французская компания заявила о прекращении инвестиционных проектов в россии еще 6 марта 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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