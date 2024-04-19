Австралийская горнодобывающая компания уходит с рынка рф — Finance.ua
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Австралийская горнодобывающая компания уходит с рынка рф

Фондовый рынок
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Австралийская горнодобывающая компания уходит с рынка рф
Австралийская горнодобывающая компания уходит с рынка рф
Австралийская горнодобывающая компания Tigers Realm Coal заявила о выходе с российского рынка и продаже своего бизнеса на территории рф.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В россии объекты угольного бизнеса компании находятся в Чукотском автономном округе.
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В заявлении Tigers Realm Coal говорится, что чукотские угольные активы купит компания российского олигарха Марка Бузука за 49 млн долларов. До этого соглашение должно получить одобрение акционеров горнодобывающей компании.
Главным активом Tigers Realm Coal является добывающая фирма «Берингпромуголь», также в соглашении говорится об управляющей компании «Берингугольвест» и Северо-Тихоокеанской угольной компании, которая занимается геологоразведкой.
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На Чукотке Tigers Realm Coal работает с 2012 года, а с 2016 добывает и отгружает на экспорт энергетический и коксующийся уголь.
В 2023 году добыча угля в россии составила 1,6 млн т.
По материалам:
Espreso.tv
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