Польский банк начнет предоставлять гарантии по кредитам для украинских инвестпроектов — Finance.ua
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Польский банк начнет предоставлять гарантии по кредитам для украинских инвестпроектов

Фондовый рынок
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Польский банк начнет предоставлять гарантии по кредитам для украинских инвестпроектов
Польский банк начнет предоставлять гарантии по кредитам для украинских инвестпроектов
Польский банк развития BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) планирует начать предоставление гарантий по кредитам для инвестиционных проектов в Украине в рамках программы ЕС Ukraine Falicity в третьем квартале 2024 года.
Об этом сообщил глава правления Польского агентства инвестиций и торговли (PAIH) Анджей Дыха.
«Реализация инвестиционной части программы Ukraine Facility начнется в третьем квартале 2024 года, средства будут переданы в авторизованные государственные учреждения в странах-членах ЕС. В Польше таким учреждением является банк BGK», — сказал он на конференции по украинско-польскому сотрудничеству в сфере медицины, фармацевтики и протезирования, состоявшейся на днях в Киеве
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Дыха уточнил, что сейчас идет работа над изменениями в законодательство, чтобы BGK смог использовать средства программы ЕС Ukraine Facility для удешевления инвестиционных кредитов.
«Мы бы хотели, чтобы доступ к этим средствам имели как польские, так и украинские предприятия», — отметил председатель правления PAIH.
По его словам, ключевым польским учреждением, способствующим установлению контактов и поиску инвестиционных проектов в Украине, является Киевское представительство PAIH.
«В августе 2022 года Киевское представительство PAIH положило начало реестру польского бизнеса, заинтересованного в восстановлении Украины. Сейчас свою заинтересованность в работе в Украине выразили уже более 3 тысяч польских компаний», — отметил Дыха.
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Вице-премьер Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на конференции отметила, что необходимо сохранить связи польского и украинского бизнеса.
«Польский бизнес является амбасадором Украины и демонстрирует Европе, что Украина — это страна, куда можно не бояться вкладывать средства», — подчеркнула представитель украинского правительства.
Как сообщалось, в сентябре 2023 г. Польская государственная корпорация страхования экспортных кредитов (KUKE) одной из первых в мире начать страховать инвестиции в Украину для компаний со всего мира. KUKE вместе с BGK и PAIH входят в Польский фонд развития.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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