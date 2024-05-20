Польский банк начнет предоставлять гарантии по кредитам для украинских инвестпроектов — Finance.ua

Польский банк начнет предоставлять гарантии по кредитам для украинских инвестпроектов Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Польский банк начнет предоставлять гарантии по кредитам для украинских инвестпроектов

Польский банк развития BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) планирует начать предоставление гарантий по кредитам для инвестиционных проектов в Украине в рамках программы ЕС Ukraine Falicity в третьем квартале 2024 года.

Об этом сообщил глава правления Польского агентства инвестиций и торговли (PAIH) Анджей Дыха.

«Реализация инвестиционной части программы Ukraine Facility начнется в третьем квартале 2024 года, средства будут переданы в авторизованные государственные учреждения в странах-членах ЕС. В Польше таким учреждением является банк BGK», — сказал он на конференции по украинско-польскому сотрудничеству в сфере медицины, фармацевтики и протезирования, состоявшейся на днях в Киеве

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Дыха уточнил, что сейчас идет работа над изменениями в законодательство, чтобы BGK смог использовать средства программы ЕС Ukraine Facility для удешевления инвестиционных кредитов.

«Мы бы хотели, чтобы доступ к этим средствам имели как польские, так и украинские предприятия», — отметил председатель правления PAIH.

По его словам, ключевым польским учреждением, способствующим установлению контактов и поиску инвестиционных проектов в Украине, является Киевское представительство PAIH.

«В августе 2022 года Киевское представительство PAIH положило начало реестру польского бизнеса, заинтересованного в восстановлении Украины. Сейчас свою заинтересованность в работе в Украине выразили уже более 3 тысяч польских компаний», — отметил Дыха.

Вице-премьер Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на конференции отметила, что необходимо сохранить связи польского и украинского бизнеса.

«Польский бизнес является амбасадором Украины и демонстрирует Европе, что Украина — это страна, куда можно не бояться вкладывать средства», — подчеркнула представитель украинского правительства.

Как сообщалось, в сентябре 2023 г. Польская государственная корпорация страхования экспортных кредитов (KUKE) одной из первых в мире начать страховать инвестиции в Украину для компаний со всего мира. KUKE вместе с BGK и PAIH входят в Польский фонд развития.

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