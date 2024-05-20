Лидеры банковского рынка в первом квартале 2024 года — Finance.ua

Лидеры банковского рынка в первом квартале 2024 года Сегодня 16:01 — Фондовый рынок

Лидеры банковского рынка в первом квартале 2024 года

По состоянию на 1 апреля в Украине продолжали действовать 63 банка, в том числе 6 — государственных, 14 — отнесенных к иностранным банковским группам, 43 — банки с частным капиталом.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, за первый квартал 2024 г. количество действующих банков не изменилось.

«Из ближайших претендентов на выход — небольшой Альпари банк, который когда-то хотела приобрести Укрпочта и сделать на его базе собственное финансовое учреждение. По плану банк должен прекратить деятельность до 15 мая, но по состоянию на сегодняшний день его лицензия еще не отозвана», — отметил Гетманцев.

5 банков по размеру чистых активов:

ПриватБанк — 672,7 млрд грн;

Ощадбанк — 372,1 млрд грн;

Укрэксимбанк — 270,3 млрд грн;

Райффайзен Банк — 195,6 млрд грн;

Укргазбанк — 172,3 млрд грн.

График: Даниил Гетманцев

«За квартал пятерка лидеров не изменилась. Наибольший прирост чистых активов показал Ощад, тогда как показатели Привата и Укргаза сократились», — прокомментировал Гетманцев.

Чистые активы по всем банкам за первые 3 месяца года выросли на 1,4% (+41 млрд грн) прежде всего за счет прироста кредитного портфеля и вложений в ОВГЗ.

5 банков по размеру депозитного портфеля населения:

ПриватБанк — 388,8 млрд грн;

Ощадбанк — 187,2 млрд грн;

Универсал Банк/monobank — 67,4 млрд грн;

Райффайзен Банк — 61,1 млрд грн;



ПУМБ — 48,6 млрд грн.

График: Даниил Гетманцев

«По пятерке лидеров, в первом квартале 2024 года: ПУМБ сдвинул с 5-го месяца Сэнс Банк, депозиты населения в государственных банках Приват и Ощаде немного сократились, в банках с частным капиталом, наоборот, немного увеличились», — отметил нардеп.

В общем всем банкам депозиты населения почти не изменились (увеличились на 0,1%).

5 банков по размеру чистой прибыли:

ПриватБанк — 13,9 млрд грн;

Ощадбанк — 4,9 млрд грн;

Райффайзен Банк — 2,5 млрд грн;



Укрэксимбанк — 2,5 млрд грн;

ПУМБ — 2,1 млрд грн.

График: Даниил Гетманцев

«Из первой пятерки выбыл Укрсиббанк — его место занял Укрэксимбанк . В целом банки получили 40,5 млрд грн чистой прибыли, что на 18% (+6,2 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года», — добавил. Гетманцев.

5 банков по собственному капиталу:

ПриватБанк — 100,4 млрд грн;

Ощадбанк — 33 млрд грн;

Райффайзен Банк — 24,4 млрд грн;

ПУМБ — 19,6 млрд грн.



УкрСиббанк — 19 млрд грн.

График: Даниил Гетманцев

«За первый квартал пятерка лидеров по собственному капиталу не изменилась. Следует также отметить, что на 1 мая 2024 года все платежеспособные банки, кроме Укрэксимбанка, выполняли норматив H2, H3 по адекватности регулятивного и основного капитала», — подытожил нардеп.

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за первый квартал 2024 года составила 40,518 млрд гривен, что на 18% больше, чем в январе-марте прошлого года. Главные факторы роста доходности в годовом исчислении — увеличение процентных доходов и значительно меньшие отчисления в резервы под убытки от активных операций;

по данным Опендатабота, топ-10 банков Украины заработали 34,22 млрд грн за первый квартал. Это 84% от совокупной прибыли всех банков в стране.

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