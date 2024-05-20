На инвестирование влияет три важных показателя — эксперт Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

На инвестирование влияет три важных показателя — эксперт

Если вы хотите инвестировать и, как следствие, получать немалую прибыль, то здесь следует наблюдать за несколькими важными показателями.

О них подробно рассказал розничный инвестор Тарас Гук во время Invest Talk Summit-2024.

В своем выступлении он отметил, что на инвестирование влияют три показателя: выручка, прибыль и свободный денежный поток. Он привел в пример Google, где выручка растет двузначными цифрами.

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«Если за 5 лет посмотреть, это 17% за 10 лет, это тоже 17%, за последний год, это почти 9%. Чистая прибыль растет также двузначными цифрами. За 10 лет — 20%. За 5 — тоже 20%, а за последний год — 23%. Что касается свободного денежного потока, то там почти то же все: 20, 25, последний год 15%», — сказал Гук.

Инвестор рассказал, что вкладываться желательно в компании, которые действительно известные. Если вы все же выбрали известную компанию, то нужно поинтересоваться по поводу ее будущего. И здесь также на это влияют три важных показателя: выручка, прибыль и свободный денежный поток. Гук снова привел в пример Google. Он отметил, что к концу 2023 года эта компания имела 73 млрд долларов прибыли, а за три года этот показатель вырастет до 120 млрд долларов. То есть одним из лайфхаков является то, что нужно делать ставку на проверенные компании.

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Вторым лайфхаком, по мнению Гука, является то, что элементарно нужно прислушиваться к инвесторам, публикующим свой портфель. В этом случае он сделал акцент на Уоррене Баффете, который с 1965 года ведет свой портфель и его итоговым результатом прибыли сейчас является более 4 млн процентов. В общем, посмотреть портфели можно на сайте Dataroma , где выложены все американские управляющие, имеющие более 100 млн долларов.

Что касается других лайфхаков, то Гук советует без комиссий пополнять Interactive Brokers: в ​​долларах, с долларовых или украинских карт. Для этого нужно использовать TransferGo, где необходимо указать европейскую регистрацию, номер телефона и геолокацию. Там вы можете сделать огромное количество переводов. Также лайфхаком от эксперта является то, что вы можете покупать ОВГЗ за кредитные деньги и таким образом помогать государству, потому что любая покупка ОВГЗ, даже на короткий срок, это плюс для государства, но вы не тратите свои средства.

Напоследок Гук отметил, что Bitcoin стремится к нулю и не стоит делать, как CEO криптобиржи Binance Чанпен Чжао, которого недавно посадили на 4 месяца в тюрьму из-за финансовых махинаций.

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