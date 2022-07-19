Минцифры работает над собственным необанком: сколько может стоить «Дія Банк» — Finance.ua

Минцифры работает над собственным необанком: сколько может стоить «Дія Банк» Сегодня 15:00 — Фондовый рынок

В скором времени в Украине может появиться еще один необанк — «Дія Банк». Над его разработкой работает Минцифры. Ключевая цель — привлечь как можно больше украинцев к механизму соцвыплат с помощью карт.

Что из этого может выйти?

Министерство цифровой трансформации работает над разработкой собственного необанка «Дія Банк». Об этом Forbes сообщили два собеседника, причастных к проекту. Один из замглавы Минцифры Михаила Федорова на правах анонимности подтвердил наличие такого проекта, но без деталей. Министерство пока не готово коммуницировать эту тему, отметили в пресс-службе Минцифры.

Проект пока «сырой», рассказал другой высокопоставленный чиновник, близко знакомый с его развитием. Он просил не упоминать его в статье. По его словам, цель Минцифры — создать платформу, к которой смогут подключаться банки.

Он привел пример Таскомбанк а Сергея Тигипко, ставшего платформой для необанков sportbank и izibank. Только здесь будет наоборот — «Дія Банку» банковская лицензия не понадобится, поскольку они уже есть у банков, которые будут потенциально подключаться к платформе.

Ключевая цель — раздать максимально возможное количество карт для выплат социальной помощи и улучшить гибкость этого продукта. У Минцифры есть претензии к тому, как банки обновляют функционал, говорит собеседник среди высокопоставленных чиновников.

Например, были сложности в доработке банками своих программных комплексов, когда правительство расширило возможности применения карт «єПідтримка», разрешив использовать их для оплаты продуктов.

Создав финтех-платформу непосредственно в «Дія», правительство сможет контролировать целевое использование средств, продолжает собеседник. И расширить круг банков-партнеров за счет подключения небольших игроков, для которых разработка собственных программ — дорогое удовольствие. Им дадут API для подключения к интерфейсу.

Сколько стоит «Дія Банк»

Банкирам новый продукт должен понравиться, считает собеседник, ведь его пиарит министр Федоров с широким кругом подписчиков в соцсетях. Круг клиентов у банков может расшириться, но существенного прорыва в направлении банковской инклюзии не произойдет, предупреждает он. Ведь новый продукт не сулит ничего принципиально нового для пользователей на фоне уже работающих на рынке приложений крупнейших банков. И есть несогласованный вопрос защиты прав потребителей.

Ключевой недостаток — разработка стоит денег. Минимум $3–5 млн, говорит топ-менеджер одного из необанков, который просил не называть его имени. Он считает проект бесперспективным. По словам собеседника, команде «Дія» предстоит еще многое сделать для оцифровки действующих сервисов. И учитывать, что степень защиты для финансовых приложений совсем иного уровня, чем сейчас в «Дія».

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