Производство стали в Украине достигло 40% от довоенного уровня — Finance.ua
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Производство стали в Украине достигло 40% от довоенного уровня

Казна и Политика
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Производство стали в Украине достигло 40% от довоенного уровня
Производство стали в Украине достигло 40% от довоенного уровня
Украинские металлургические предприятия по итогам четырех месяцев 2024 года увеличили производство чугуна на 25%, стали — на 33%, проката — на 30,5%.
Об этом свидетельствуют данные объединения «Укрметаллургпром».
За четыре месяца года меткомбинаты Украины произвели 2,19 млн т (+25%) чугуна, 2,4 млн т (+33%) стали, 1,97 млн ​​т (+30,5%) проката.
Таким образом, выпуск стали достиг 40% от уровня, предшествовавшего полномасштабному военному вторжению.
По сравнению с апрелем 2023 года в апреле текущего года производство чугуна выросло на 10%, выплавка стали — на 24,5%, проката — на 20%.
В апреле производство чугуна достигло 596 900 т, что на 11% больше, чем в марте, выплавка стали составила 714 700 т (+17%), производство металлопроката выросло до 584 300 т (+20%).
Инфографика: «Укрметаллургпром»
Инфографика: «Укрметаллургпром»
В 2023 году выплавка чугуна метпредприятиями Украины составила 6 млн т, что на 6,1% меньше по сравнению с 2022-м, а стали — 6,23 млн т (-0,6% г/г), производство проката увеличилось на 0,4% по сравнению с 2022-м — до 5,37 млн ​​т.
По материалам:
Forbes.ua
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