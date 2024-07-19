Украинские банки начали выдавать доступные кредиты на развитие альтернативных источников энергии — Finance.ua

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Украинские банки начали выдавать доступные кредиты на развитие альтернативных источников энергии

Кредит&Депозит
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Украинские банки начали выдавать доступные кредиты на развитие альтернативных источников энергии
Украинские банки начали выдавать доступные кредиты на развитие альтернативных источников энергии
Украинские банки начали выдавать первые кредиты на развитие альтернативных источников энергии по программе «Доступные кредиты 5−7-9%». Сенс Банк выдал первый кредит на приобретение и установку украинским производителем солнечной электростанции мощностью 1 МВт.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Предприниматели привлекают средства на развитие альтернативных источников энергии и газовой электрогенерации. В условиях дефицита электроэнергии из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны россии — это один из способов быстро отстроить разрушенное и повысить собственную энергонезависимость.
В начале июля мы расширили программу «Доступные кредиты 5−7-9%» также на возможность приобрести энергетическое оборудование. И сейчас уже есть пример, что программа работает, бизнес обращается в банки", — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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По ее словам, с 20 июля также заработают программы беспроцентного кредитования для граждан и расширение программы «Доступные кредиты 5−7-9%» станет доступным для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов.
Отмечается, что в рамках расширения программы «Доступные кредиты 5−7-9%» для бизнеса на восстановление энергетических возможностей Сенс Банк выдал кредит компании, занимающейся производством и продажей металлических конструкций. За эти деньги производитель построит в Черновицкой области солнечную электростанцию ​​мощностью 1 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией около 360 квартир. Годовая генерация станции составит 1150 МВт-часов электроэнергии. Общая сумма кредита — 14,2 млн грн, срок погашения — пять лет.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров расширил возможности государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%».
  • С 20 июля за ее счет объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) смогут покупать и устраивать генерирующие установки, производящие электроэнергию из альтернативных источников, а также установки хранения электроэнергии и вспомогательное оборудование.
  • Условия кредитования — сумма кредита до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых.
  • Чтобы воспользоваться программой льготного кредитования «Доступные кредиты 5−7-9%», руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из 46 банков, сотрудничающих с государством по этой программе, и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно производим расчет и подбор кредитных предложений.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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