Украинские банки начали выдавать доступные кредиты на развитие альтернативных источников энергии — Finance.ua

Украинские банки начали выдавать доступные кредиты на развитие альтернативных источников энергии Сегодня 16:12 — Кредит&Депозит

Украинские банки начали выдавать доступные кредиты на развитие альтернативных источников энергии

Украинские банки начали выдавать первые кредиты на развитие альтернативных источников энергии по программе «Доступные кредиты 5−7-9%». Сенс Банк выдал первый кредит на приобретение и установку украинским производителем солнечной электростанции мощностью 1 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Предприниматели привлекают средства на развитие альтернативных источников энергии и газовой электрогенерации. В условиях дефицита электроэнергии из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны россии — это один из способов быстро отстроить разрушенное и повысить собственную энергонезависимость.

В начале июля мы расширили программу «Доступные кредиты 5−7-9%» также на возможность приобрести энергетическое оборудование. И сейчас уже есть пример, что программа работает, бизнес обращается в банки", — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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По ее словам, с 20 июля также заработают программы беспроцентного кредитования для граждан и расширение программы «Доступные кредиты 5−7-9%» станет доступным для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов.

Отмечается, что в рамках расширения программы «Доступные кредиты 5−7-9%» для бизнеса на восстановление энергетических возможностей Сенс Банк выдал кредит компании, занимающейся производством и продажей металлических конструкций. За эти деньги производитель построит в Черновицкой области солнечную электростанцию ​​мощностью 1 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией около 360 квартир. Годовая генерация станции составит 1150 МВт-часов электроэнергии. Общая сумма кредита — 14,2 млн грн, срок погашения — пять лет.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров расширил возможности государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%».

С 20 июля за ее счет объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) смогут покупать и устраивать генерирующие установки, производящие электроэнергию из альтернативных источников, а также установки хранения электроэнергии и вспомогательное оборудование.

Условия кредитования — сумма кредита до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых.

Чтобы воспользоваться программой льготного кредитования «Доступные кредиты 5−7-9%», руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из 46 банков, сотрудничающих с государством по этой программе, и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.



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