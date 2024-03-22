Украинские айтишники ежемесячно донатят почти 3 миллиарда на нужды фронта — Finance.ua
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Украинские айтишники ежемесячно донатят почти 3 миллиарда на нужды фронта

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Украинские айтишники ежемесячно донатят почти 3 миллиарда на нужды фронта
Украинские айтишники ежемесячно донатят почти 3 миллиарда на нужды фронта
Ежемесячно украинские ІТ-специалисты донатят на нужды сил безопасности и обороны около 80 миллионов долларов, что эквивалентно почти 3 миллиардам гривен.
Об этом свидетельствуют данные исследования IT Research Ukraine, которые привел министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Команда Минцифры провела встречу с руководителями ассоциаций и региональных ІТ-кластеров. Цель — вместе определить векторы работы для развития отрасли, обсудить проблемные вопросы для сообщества и помочь их решить.
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В частности, в фокусе обсуждений была поддержка стабильных условий работы отрасли, совместные инициативы по развитию оборонных технологий, развитие человеческого капитала, глобальное промо украинского технологического сектора.
«Для нас очень важно строить системный диалог с IT-индустрией, ведь сегодня это отрасль, которая своими налогами поддерживает экономику страны», — отметил Федоров.
Он отметил, что доля ІТ в ВВП страны составляет почти 5%. В прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 млрд гривен налогов. Это на 3,1 млрд гривен больше, чем в 2022 году.
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«Один работающий айтишник создает и сохраняет почти три рабочих места в экономике. Кроме того, айтишники своими донатами активно помогают закрывать потребности фронта. По данным исследования IT Research Ukraine, ежемесячно вместе IT-специалисты донатят около $80 миллионов, что в гривнах почти 3 миллиарда», — резюмировал министр.
По материалам:
Економічна Правда
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