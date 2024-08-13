Украинские аграрии экспортировали 4,9 млн тонн зерновых — Минагрополитики Инфографика Сегодня 06:07 — Аграрный рынок

Украинские аграрии экспортировали 4,9 млн тонн зерновых — Минагрополитики Инфографика

К концу первой декады августа украинские аграрии смогли собрать, подготовить и экспортировать 4,9 миллиона тонн зерновых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики Украины.

Эти подсчеты выполнены в маркетинговом 2024−2025 году. Это более чем на 50% больше, чем в прошлом маркетинговом году, когда объем экспортных поставок составлял 3,1 млн тонн на этот же период.

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Больше всего экспортировано пшеницы и кукурузы — соответственно по 2,2 и 1,9 млн тонн.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Как сообщалось ранее в Минагрополитики, экспорт зерновых и масличных культур в маркетинговом году, по прогнозам экспертов, составит 55 млн тонн. Ожидается, что экспортный объем зерновых культур составит 40−43 миллиона тонн. 17 млн ​​тонн экспорта будут составлять маслопродукты и продукты их переработки — масло и шрот.

Дзеркало Тижня По материалам:

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