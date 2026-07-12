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Украинская столица попала в десятку наименее комфортных городов мира

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Киев оказался в десятке самых плохих городов для жизни
Киев оказался в десятке самых плохих городов для жизни
Киев попал в список самых некомфортных для жизни городов мира. В рейтинге The Economist Intelligence Unit украинская столица заняла 166-е место из 173 из-за полномасштабной российской агрессии.
Об этом сообщает The Economist.
При составлении рейтинга аналитики оценивали города по пяти критериям: уровню стабильности, качеству здравоохранения, образованию, инфраструктуре, а также культурной среде и условиям для жизни.

Почему Киев оказался в списке аутсайдеров

Из-за продолжающихся боевых действий Киев уже несколько лет подряд попадает в список самых комфортных городов мира.
Эксперты объясняют, что на снижение оценок влияет ситуация безопасности, разрушение городской инфраструктуры, ограниченный доступ к отдельным услугам и другие последствия боевых действий.
До начала полномасштабного вторжения показатели украинской столицы были значительно лучше. В частности, в рейтинге за 2021 год Киев занимал 117 место.

Рейтинг самых комфортных городов мира

Копенгаген был признан самым комфортным городом мира второй год подряд.
В пятерку лидеров также попали Вена, Мельбурн, Сидней и Цюрих.
Эти города смогли возглавить рейтинг благодаря стабильной ситуации безопасности, качественной медицине и образованию, а также развитой городской среде.
Рейтинг самых комфортных городов мира
Рейтинг самых комфортных городов мира
Наименее комфортабельным городом мира признали сирийский Дамаск. Также в список аутсайдеров попали Триполи (столица Ливии), Дака (столица Бангладеш), Карачи (Пакистан) и Алжир (столица Алжира).
Ранее Finance.uaписал, что Украина заняла 43 место в мировом рейтинге стартап-экосистем. В Европе Украина удерживает 26 место второй год подряд, а в регионе Восточной Европы стабильно занимает восьмое место.
По материалам:
Finance.ua
Киев
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