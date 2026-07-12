Украинская столица попала в десятку наименее комфортных городов мира Сегодня 18:13

Киев оказался в десятке самых плохих городов для жизни

Киев попал в список самых некомфортных для жизни городов мира. В рейтинге The Economist Intelligence Unit украинская столица заняла 166-е место из 173 из-за полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщает The Economist.

При составлении рейтинга аналитики оценивали города по пяти критериям: уровню стабильности, качеству здравоохранения, образованию, инфраструктуре, а также культурной среде и условиям для жизни.

Почему Киев оказался в списке аутсайдеров

Из-за продолжающихся боевых действий Киев уже несколько лет подряд попадает в список самых комфортных городов мира.

Эксперты объясняют, что на снижение оценок влияет ситуация безопасности, разрушение городской инфраструктуры, ограниченный доступ к отдельным услугам и другие последствия боевых действий.

До начала полномасштабного вторжения показатели украинской столицы были значительно лучше. В частности, в рейтинге за 2021 год Киев занимал 117 место.

Рейтинг самых комфортных городов мира

Копенгаген был признан самым комфортным городом мира второй год подряд.

В пятерку лидеров также попали Вена, Мельбурн, Сидней и Цюрих.

Эти города смогли возглавить рейтинг благодаря стабильной ситуации безопасности, качественной медицине и образованию, а также развитой городской среде.

Рейтинг самых комфортных городов мира

Наименее комфортабельным городом мира признали сирийский Дамаск. Также в список аутсайдеров попали Триполи (столица Ливии), Дака (столица Бангладеш), Карачи (Пакистан) и Алжир (столица Алжира).

Ранее Finance.ua писал , что Украина заняла 43 место в мировом рейтинге стартап-экосистем. В Европе Украина удерживает 26 место второй год подряд, а в регионе Восточной Европы стабильно занимает восьмое место.

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