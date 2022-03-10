Украинская сеть Aroma Kava закрыла свои заведения в Беларуси — Finance.ua
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Украинская сеть Aroma Kava закрыла свои заведения в Беларуси

Сегодня 19:41Фондовый рынок
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Украинская сеть Aroma Kava закрыла свои заведения в БеларусиУкраинская сеть Aroma Kava закрыла свои заведения в Беларуси
Одна из крупнейших украинских сетей кофеен Aroma Kava перестает вести бизнес в Беларуси. Компания закрывает свои кафе в Минске.
Об этом сообщает Telegram-канал Nexta, также на официальной странице Aroma Kava Беларусь в Instagram указано, что кофейня не работает.
«Кофейни в Беларуси прекратили работу с началом войны. Кажется, на второй или третий день, как только мы смогли уладить все юридические нюансы», — сообщила сеть Telegram-канала Nexta.
Aroma Kava в Минске работала в режиме 24/7. Кофейня открылась весной 2020 года по ул. Независимости, 39
В Украине после войны Aroma Kava вынуждена была закрыть свои кафе, но 10 марта компания сообщила, что постепенно возобновляет свою работу.
«Мы работаем только там, где это безопасно для наших работников и гостей», — пояснили в пресс-службе сети.
Некоторые кофейни снова начнут работать в Полтаве, Луцке, Новомосковске, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.
По материалам: Діло
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