В Украине от системы «Шлях» отключили новых нарушителей — Finance.ua

В Украине от системы «Шлях» отключили новых нарушителей
В Украине от системы «Шлях» отключили шесть перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.
Среди нарушителей — четыре ФЛП:
- ФЛП Андреев Тарас Андреевич.
- ФЛП Денисенко Роман Александрович.
- ФЛП Копча Иван Иванович.
- ФЛП Савсюк Федор Федорович.
Также от системы на три месяца отключили две компании — ООО «Эвакуация Людей» (в 2024 году изменило название на ООО «Шаттл Логистик») и ООО «Логистик смарт авто».
«Перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы «, — говорится в сообщении.
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