В Украине от системы «Шлях» отключили новых нарушителей — Finance.ua
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В Украине от системы «Шлях» отключили новых нарушителей

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В Украине от системы «Шлях» отключили шесть перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.
Среди нарушителей — четыре ФЛП:
  • ФЛП Андреев Тарас Андреевич.
  • ФЛП Денисенко Роман Александрович.
  • ФЛП Копча Иван Иванович.
  • ФЛП Савсюк Федор Федорович.
Также от системы на три месяца отключили две компании — ООО «Эвакуация Людей» (в 2024 году изменило название на ООО «Шаттл Логистик») и ООО «Логистик смарт авто».
«Перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы «, — говорится в сообщении.
По материалам:
Економічна Правда
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