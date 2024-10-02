В Украине от системы «Шлях» отключили новых нарушителей — Finance.ua

В Украине от системы «Шлях» отключили новых нарушителей Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

В Украине от системы «Шлях» отключили шесть перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

Среди нарушителей — четыре ФЛП:

ФЛП Андреев Тарас Андреевич.

ФЛП Денисенко Роман Александрович.

ФЛП Копча Иван Иванович.

ФЛП Савсюк Федор Федорович.

Также от системы на три месяца отключили две компании — ООО «Эвакуация Людей» (в 2024 году изменило название на ООО «Шаттл Логистик») и ООО «Логистик смарт авто».

«Перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы «, — говорится в сообщении.

Економічна Правда По материалам:

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