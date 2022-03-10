Украинцы смогут перенести свой бизнес в Польшу — Finance.ua

Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH) поможет украинским предпринимателям перенести свои компании в Польшу, пишет inpoland.net.pl.
Министр развития и технологий Петр Новак сообщил, что агентство поддерживает предпринимателей в поиске офисных и складских помещений, а также в переносе производственных линий.
«Правительство недавно приняло специальный закон, который позволит украинцам получать номера PESEL (польск. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, или Общая электронная система учета населения — ред.) и виртуальные документы, удостоверяющие личность, чтобы они могли идентифицировать себя, пользоваться услугами и трудоустроиться», — подчеркнул министр.
Новак добавил, что ему министерство подало заявку на изменения, которые позволят украинцам регистрировать компании. Цель этой заявки — облегчить украинцам начать бизнес в Польше.
Министр отметил, что украинцы могут перенести свои компании в Польшу, в этом будет помогать Польское агентство инвестиций и торговли.
Напомним, Польша приняла закон о помощи украинским беженцам, бегущим от вторжения россии. Граждане Украины на законном основании могут оставаться 18 месяцев и спокойно работать в Польше. Срок пребывания может быть продлен еще на 18 месяцев.
Кроме того, у украинцев будет доступ к госуслугам на общих основаниях.
Справка Finance.ua:
PESEL — это числовой символ из одиннадцати цифр, идентифицирующий физическое лицо. Он включает дату рождения, серийный номер, обозначение пола и контрольную цифру. Простыми словами, PESEL — это ваш идентификационный номер в государственной системе, где хранятся основные данные;
Как пишет fpiwo.pl, если вы приехали в Польшу на несколько месяцев, можно обойтись и без этого номера. Однако если вы хотите остаться дольше, он вам будет просто необходим: его просят при входе в больницу, при открытии банковского счета, покупке или аренде авто. Номер PESEL также часто требуется на работе или при расчете налогов.