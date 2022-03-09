Jooble создал сайт для помощи в трудоустройстве украинских беженцев в Европе — Finance.ua
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Jooble создал сайт для помощи в трудоустройстве украинских беженцев в Европе

Сегодня 12:09Личные финансы
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Jooble создал сайт для помощи в трудоустройстве украинских беженцев в Европе
Сайт по поиску работы Jooble, работающий в 71 стране мира, создал ресурс для трудоустройства в странах Западной Европы украинских беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за российской военной агрессии.
Об этом говорится в сообщении компании.
На сайте helpukrainians.jooble.org можно узнать список документов, необходимых для трудоустройства; получить советы, как безопасно найти работу; а также узнать вакансии для украинцев в Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, Чехии, Молдове и Германии.
Поиск работы с помощью Jooble бесплатный.
Команда сервиса работает над тем, чтобы как можно быстрее пополнить сайт вакансиями и в других странах, приютивших украинцев. Информация на ресурсе обновляется ежедневно.
Кроме вакансий на сайте есть краткие советы о том, как составить резюме и трудоустроиться безопасно, а также информация о выезде за границу для украинцев, которые планируют сделать это в ближайшее время.
Напомним, что, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 8 марта, Украину в результате войны с Россией покинуло уже более 2 миллионов человек, большинство из которых (более 1,2 миллиона) находятся в Польше.
Отметим при этом, что на прошлой неделе Евросоюз принял беспрецедентное решение о предоставлении беженцам из Украины вида на жительство и права на работу как минимум в течение ближайшего года.

Какие страны принимают беженцев из Украины

По материалам: Діло
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