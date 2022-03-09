В Нацбанке рассказали, нужно ли вывозить наличную гривню за границу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Нацбанке рассказали, нужно ли вывозить наличную гривню за границу

Сегодня 10:03Личные финансы
185
В Нацбанке рассказали, нужно ли вывозить наличную гривню за границу
В Национальном банке рекомендуют не вывозить за границу наличную гривню, поскольку сейчас ее курс в местных обменниках сильно занижен.
Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.
«В мирные времена украинцы привыкли к тому, что с наличной гривней можно приехать в Польшу и обменять ее на наличный злотый по курсу, близкому к официальному. Но сейчас, когда хлынул поток наших граждан в Польшу, в Румынию, в Словению... местные менялы просто опустили курс гривни до бесценка, это не курс, гривня превращается в пыль какую-то. Мы с коллегами из других национальных банков работаем над этой проблемой», — отметил Шабан.
При этом замглавы Нацбанка порекомендовал платить заграницей безналично.
«Если вы еще не пересекли границу и в руках имеете значительную сумму наличной гривни, я рекомендую и призываю обратиться в ближайшее отделение банка на территории Украины, пополните свою карточку и оплачивайте за рубежом свои покупки картой. Никаких ограничений ни по сумме уплаты, ни по стране нет», — подчеркнул он.
Внести наличные на свои карточные счета в Украине можно:
  • в отделении банка, имея с собой паспорт;
  • через платежные устройства с функцией приема наличных средств — терминалы самообслуживания (ПТКС), банкоматы с функцией приема наличных денег.

Нацбанк дозволив купувати валюту в регіонах під загрозою окупації та спростив відкриття рахунків для військових

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.