В Нацбанке рассказали, нужно ли вывозить наличную гривню за границу — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, нужно ли вывозить наличную гривню за границу

Сегодня 10:03 — Личные финансы

В Национальном банке рекомендуют не вывозить за границу наличную гривню, поскольку сейчас ее курс в местных обменниках сильно занижен.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

«В мирные времена украинцы привыкли к тому, что с наличной гривней можно приехать в Польшу и обменять ее на наличный злотый по курсу, близкому к официальному. Но сейчас, когда хлынул поток наших граждан в Польшу, в Румынию, в Словению... местные менялы просто опустили курс гривни до бесценка, это не курс, гривня превращается в пыль какую-то. Мы с коллегами из других национальных банков работаем над этой проблемой», — отметил Шабан.

При этом замглавы Нацбанка порекомендовал платить заграницей безналично.

«Если вы еще не пересекли границу и в руках имеете значительную сумму наличной гривни, я рекомендую и призываю обратиться в ближайшее отделение банка на территории Украины, пополните свою карточку и оплачивайте за рубежом свои покупки картой. Никаких ограничений ни по сумме уплаты, ни по стране нет», — подчеркнул он.

Внести наличные на свои карточные счета в Украине можно:

в отделении банка, имея с собой паспорт;

через платежные устройства с функцией приема наличных средств — терминалы самообслуживания (ПТКС), банкоматы с функцией приема наличных денег.

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