Ущерб на 120 млн грн «Лесам Украины»: на Закарпатье будут судить госслужащего — Finance.ua

Ущерб на 120 млн грн «Лесам Украины»: на Закарпатье будут судить госслужащего Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

Государственный регистратор в Закарпатье незаконно вывел из государственной собственности 4 га земли, причинив ущерб на 120 млн грн. Ему грозит до 6 лет заключения и запрет занимать определенные должности.

Чиновник из Закарпатья предстанет перед судом из-за того, что незаконно вывел из государственной собственности землю стоимостью почти 120 миллионов гривен.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Следователи Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области при оперативном сопровождении киберполиции разоблачили чиновника, способствовавшего незаконному выведению из государственной собственности земельного участка в Хустском районе. Материалы дела уже направлены для судебного разбирательства.

Известно, что 43-летний госслужащий, находясь в должности государственного регистратора, незаконно вывел из государственной собственности почти 4 гектара земель в регионе.

Он, в частности, несанкционированно внес в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений недостоверные сведения. Такие противоправные действия госслужащего нанесли предприятию «Леса Украины» ущерб на сумму почти 120 миллионов гривен.

Следователи уже уведомили государственного регистратора о подозрении по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины.

Материалы по делу с обвинительным актом были направлены для судебного разбирательства.

За совершенное обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

УНН По материалам:

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