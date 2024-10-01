Ущерб на 120 млн грн «Лесам Украины»: на Закарпатье будут судить госслужащего — Finance.ua
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Ущерб на 120 млн грн «Лесам Украины»: на Закарпатье будут судить госслужащего

Фондовый рынок
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Государственный регистратор в Закарпатье незаконно вывел из государственной собственности 4 га земли, причинив ущерб на 120 млн грн. Ему грозит до 6 лет заключения и запрет занимать определенные должности.
Чиновник из Закарпатья предстанет перед судом из-за того, что незаконно вывел из государственной собственности землю стоимостью почти 120 миллионов гривен.
Об этом сообщает полиция Закарпатской области.
Следователи Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области при оперативном сопровождении киберполиции разоблачили чиновника, способствовавшего незаконному выведению из государственной собственности земельного участка в Хустском районе. Материалы дела уже направлены для судебного разбирательства.
Известно, что 43-летний госслужащий, находясь в должности государственного регистратора, незаконно вывел из государственной собственности почти 4 гектара земель в регионе.
Он, в частности, несанкционированно внес в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений недостоверные сведения. Такие противоправные действия госслужащего нанесли предприятию «Леса Украины» ущерб на сумму почти 120 миллионов гривен.
Следователи уже уведомили государственного регистратора о подозрении по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины.
Материалы по делу с обвинительным актом были направлены для судебного разбирательства.
За совершенное обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
По материалам:
УНН
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