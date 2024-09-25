«Украинская биржа» возобновляет работу после аннулирования лицензий — Finance.ua
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«Украинская биржа» возобновляет работу после аннулирования лицензий

Фондовый рынок
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«Украинская биржа» возобновляет работу после аннулирования лицензий
«Украинская биржа» возобновляет работу после аннулирования лицензий
Украинская биржа (УБ) анонсировала возобновление торгов благодаря решению апелляционного суда, которым приостановлено действие постановления Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) об аннулировании лицензии.
Об этом говорится в сообщении УБ.

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Отметим, «Украинская биржа» 8 июля остановила торги из-за применения мер воздействия в виде аннулирования лицензий. НКЦБФР приняла такое решение 5 июня.
Но 24 сентября Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу УБ и отменил постановление суда первой инстанции и постановил остановить действие постановления НКЦБФР о применении мер влияния контрольного характера до вступления в законную силу судебного решения по делу признания этого постановления противоправным и его отмены.
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«Это решение позволяет бирже возобновить свою деятельность на период судебного рассмотрения дела. Мы уже начали процесс запуска торгов, и в ближайшее время, после завершения всех необходимых организационных мероприятий, биржа снова будет работать в обычном режиме», — отмечают в УБ.
Там добавили, что продолжат оспаривать постановление НКЦБФР в судебном порядке, отстаивая права и интересы акционеров биржи.
По материалам:
Діло
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