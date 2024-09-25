«Украинская биржа» возобновляет работу после аннулирования лицензий — Finance.ua

«Украинская биржа» возобновляет работу после аннулирования лицензий Сегодня 16:12 — Фондовый рынок

«Украинская биржа» возобновляет работу после аннулирования лицензий

Украинская биржа (УБ) анонсировала возобновление торгов благодаря решению апелляционного суда, которым приостановлено действие постановления Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) об аннулировании лицензии.

Об этом говорится в сообщении УБ.

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Отметим, «Украинская биржа» 8 июля остановила торги из-за применения мер воздействия в виде аннулирования лицензий. НКЦБФР приняла такое решение 5 июня.

Но 24 сентября Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу УБ и отменил постановление суда первой инстанции и постановил остановить действие постановления НКЦБФР о применении мер влияния контрольного характера до вступления в законную силу судебного решения по делу признания этого постановления противоправным и его отмены.

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«Это решение позволяет бирже возобновить свою деятельность на период судебного рассмотрения дела. Мы уже начали процесс запуска торгов, и в ближайшее время, после завершения всех необходимых организационных мероприятий, биржа снова будет работать в обычном режиме», — отмечают в УБ.

Там добавили, что продолжат оспаривать постановление НКЦБФР в судебном порядке, отстаивая права и интересы акционеров биржи.

Діло По материалам:

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