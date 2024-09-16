Стратегический инвестсовет Украины принял Единый портфель публичных проектов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стратегический инвестсовет Украины принял Единый портфель публичных проектов

Казна и Политика
76
Стратегический инвестсовет Украины принял Единый портфель публичных проектов
Стратегический инвестсовет Украины принял Единый портфель публичных проектов
Единый портфель публичных инвестпроектов на 750 концепций принят стратегическим инвестиционным советом Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«В портфеле представлено 750 концепций. Из них более 100 в сфере здравоохранения, образования, транспорта и энергетики определены как приоритетные и рекомендованные для включения в госбюджет-2025», — рассказала она.

Читайте также: Как купить акции иностранных компаний в Украине в 2024 году

Свириденко также добавила, что Единый портфель инвестиционных проектов является важным шагом к модернизации страны и эффективному использованию средств госбюджета.
Кстати, если вы хотите получать пассивный заработок, лучше всего для этого подойдут депозиты. А если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua, можно получить еще и дополнительный бонус. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита 💰

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.