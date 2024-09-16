Стратегический инвестсовет Украины принял Единый портфель публичных проектов — Finance.ua

Стратегический инвестсовет Украины принял Единый портфель публичных проектов
Единый портфель публичных инвестпроектов на 750 концепций принят стратегическим инвестиционным советом Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
The Strategic Investment Council, chaired by 🇺🇦 Prime Minister @Denys_Shmyhal, approved a portfolio of public investment projects, the Single Project Pipeline (SPP). 750 concepts have been submitted to the SPP, with over 100 in the healthcare, education, transport, and energy…— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 16, 2024
«В портфеле представлено 750 концепций. Из них более 100 в сфере здравоохранения, образования, транспорта и энергетики определены как приоритетные и рекомендованные для включения в госбюджет-2025», — рассказала она.
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Свириденко также добавила, что Единый портфель инвестиционных проектов является важным шагом к модернизации страны и эффективному использованию средств госбюджета.
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