Украине разрешили увеличить импорт электроэнергии из ЕС — Finance.ua

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Украине разрешили увеличить импорт электроэнергии из ЕС

Энергетика
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Украине разрешили увеличить импорт электроэнергии из ЕС
Украине разрешили увеличить импорт электроэнергии из ЕС
Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E приняла решение об увеличении возможностей импорта электроэнергии в Украину до 850 МВт с нынешних 700 МВт.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в Телеграм-канале, ссылаясь на заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.
По ее словам, ЕС также подтвердил твердую поддержку Украины.
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«ENTSO-E приняла решение о дальнейшем увеличении импортных мощностей до 850 МВт с нынешних 700 МВт. Это лишь один шаг, но очевидно, что это прогресс», — цитирует пресс-служба Симсон.
Она также проинформировала министров о плане поставок солнечных панелей в Украину, чтобы обеспечить электроснабжение больниц и других объектов гражданской инфраструктуры, «даже если россии временно удалось разрушить некоторые сочленения с сетью».
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Напомним, в 2023 году начался импорт электроэнергии в Украину из Европы.
В январе 2023 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что импорт электроэнергии в Украину осуществляют промышленные предприятия в объеме 200-300 мегаватт в час при общем потреблении в стране 12 тысяч мегаватт. При этом электроэнергия из Европы в 2-3 раза дороже, чем в Украине.
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По состоянию на 25 января 2023 г. энергохолдинг ДТЭК начал импорт электроэнергии из стран Европы, что позволит несущественно уменьшить дефицит электричества в Украине. Текущая мощность на передачу электроэнергии позволяла импортировать около 500 млн. кВт-ч электроэнергии в месяц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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