В «Укрэнерго» сделали прогноз по энергетике на ближайшие шесть месяцев — Finance.ua

В «Укрэнерго» сделали прогноз по энергетике на ближайшие шесть месяцев Сегодня 10:47 — Энергетика

В «Укрэнерго» сделали прогноз по энергетике на ближайшие шесть месяцев

Украине точно должно хватить электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей на ближайшие шесть месяцев.

Об этом сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона. Он убежден, что в ближайшие полгода ситуация будет сбалансирована.

«Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, у нас будет возможность импортировать электроэнергию, если нам не хватит своей, и это очень важный фактор энергетической безопасности страны. Поэтому в весенние и летние месяцы, думаю, у нас будет сбалансированная ситуация в энергосистеме», — пояснил Кудрицкий.

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По словам председателя правления, Украине необходимо подготовиться к следующей зиме. Речь идет в первую очередь о возобновлении работы поврежденных энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях и максимальной мобилизации всех ресурсов энергосистемы.

Российские оккупанты с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на украинские энергетические объекты. Вследствие этого в энергосистеме возник дефицит электроэнергии и даже были случаи блэкаута.

УНН По материалам:

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