Галущенко: Ускорение зеленого перехода — вопрос национальной безопасности Украины (видео) Сегодня 09:33 — Энергетика

Развитие возобновляемых источников энергии и ускорение энергетического перехода позволит Украине усилить энергетическую безопасность страны в целом и безопасность передачи электроэнергии в частности.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе выступления на панельной дискуссии в рамках Berlin Energy Transition Dialogue 2023.

Глава Минэнерго подчеркнул, что развитие ВИЭ — это будущее не только украинской, но и мировой энергетики.

«Мы видим будущий энергетический микс Украины таким: 50% — это атомная генерация, которая и сейчас производит более половины всей электроэнергии в Украине, и остальные 50% — будут производиться возобновляемыми источниками энергии», — отметил он.

Герман Галущенко подчеркнул, что Украина остается преданной глобальным целям зеленого перехода, в то же время ускорить развитие ВИЭ вынуждает и военная ситуация.

«С 10 октября 2022 года украинская энергосистема была 271 раз поражена россиянами. В результате этих атак были повреждены или разрушены системы передачи, что не позволяло передавать электроэнергию из одного региона в другой», — пояснил он.

Министр подчеркнул, что развитие возобновляемых источников энергии позволит децентрализовать генерацию электроэнергии по всей стране, снизить уязвимость энергосистемы для вражеских атак и повысить безопасность снабжения.

«Энергетическая стратегия Украины предусматривает, что к 2035 году в Украине будет 25% ВИЭ. Но теперь, учитывая разрушения, нанесенные врагом нашим объектам тепловой генерации и сетям, мы должны усилить развитие возобновляемых источников энергии и ускорять энергетический переход. Это вопрос национальной безопасности и безопасности передачи электроэнергии», — резюмировал министр.

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