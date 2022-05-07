Украине необходимо $5 млрд в месяц, чтобы профинансировать жизнь во время войны, – Forbes — Finance.ua
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Украине необходимо $5 млрд в месяц, чтобы профинансировать жизнь во время войны, – Forbes

Сегодня 12:02Казна и Политика
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Украине необходимо $5 млрд в месяц, чтобы профинансировать жизнь во время войны, – ForbesУкраине необходимо $5 млрд в месяц, чтобы профинансировать жизнь во время войны, – Forbes
За первые четыре месяца 2022 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в 146,6 млрд грн. Только в апреле дефицит общего фонда бюджета составил 89,7 млрд грн, или $3 млрд.
Об этом пишет Forbes.
По оценкам украинской инвестиционной компании Dragon Capital, дефицит бюджета во время войны будет достигать в среднем $4 млрд в месяц.
«Кроме финансирования дефицита бюджета в размере $3-4 млрд в месяц, страна в среднем должна ежемесячно тратить $1,2 млрд на погашение ранее взятых долгов», — говорит руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
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Исходя из этого, Украине нужно ежемесячно получать финансирование не менее чем на $4–5 млрд.
«В зависимости от ситуации на фронте по результатам года получим дефицит на уровне $30-40 млрд», — говорит главный экономист Dragon Capital Елена Билан.

Справка Finance.ua:

  • война забрала более 50% ВВП Украины, и для того чтобы компенсировать эти потери, экономика должна ежегодно расти на 15% в течение 5 лет, на 7% — в течение 10 лет;
  • Министерство финансов Украины рассчитывает в мае на получение целого ряда кредитов и грантов и от стран-партнеров, и от международных финансовых организаций, но основной инструмент, на который возлагаются надежды — специальные права заимствования (SDR);
  • Украина из-за полномасштабной войны, которую начала рф, ежедневно теряет миллиарды долларов. При этом для того, чтобы выполнять свои обязательства, Кабмин вынужден значительно увеличивать долги. Приходится возвращать и старые кредиты: до конца 2022-го вернуть нужно около 3 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УБР
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