Сколько денег должна отдать Украина своим кредиторам в 2022 году — Finance.ua

Сколько денег должна отдать Украина своим кредиторам в 2022 году

Сегодня 21:06 — Казна и Политика

Украина из-за полномасштабной войны, которую начала рф, ежедневно теряет миллиарды долларов. При этом для того, чтобы выполнять свои обязательства, Кабмин вынужден значительно увеличивать долги. Приходится возвращать и старые кредиты: до конца 2022-го вернуть нужно около 3 млрд долларов.

Об этом говорится в публикации ZN

Так, в этом году Украина должна вернуть своим кредиторам 1,9 млрд долларов по евробондам, в целом сумма составляет 3 млрд долларов (речь о внешних долгах). Внутренним кредиторам необходимо вернуть 10,5 млрд грн.

«И динамика в долговой статистике не лучшая, в марте, в частности, наш государственный долг вырос на 4% и в дальнейшем будет расти, из-за роста количества ссуд, необходимых для финансирования большого дефицита нашего бюджета», — говорится в публикации.

Наращивание долгов происходит на фоне сокращения ВВП. В результате государственный долг может увеличиться с 50 до 100% ВВП уже к концу года. Это в будущем может создать финансовую неустойчивость. Львиную долю бюджетных поступлений придется отдавать на обслуживание и возвращение кредитов.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров по просьбе президента Украины Владимира Зеленского начал создавать четыре фонда. Деньги будут аккумулировать на трансформацию экономики, восстановление имущества и инфраструктуры, обслуживание и погашение госдолга, пострадавший бизнес.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.