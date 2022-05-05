Сколько денег должна отдать Украина своим кредиторам в 2022 году — Finance.ua
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Сколько денег должна отдать Украина своим кредиторам в 2022 году

Сегодня 21:06Казна и Политика
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Украина из-за полномасштабной войны, которую начала рф, ежедневно теряет миллиарды долларов. При этом для того, чтобы выполнять свои обязательства, Кабмин вынужден значительно увеличивать долги. Приходится возвращать и старые кредиты: до конца 2022-го вернуть нужно около 3 млрд долларов.
Об этом говорится в публикации ZN.
Так, в этом году Украина должна вернуть своим кредиторам 1,9 млрд долларов по евробондам, в целом сумма составляет 3 млрд долларов (речь о внешних долгах). Внутренним кредиторам необходимо вернуть 10,5 млрд грн.
«И динамика в долговой статистике не лучшая, в марте, в частности, наш государственный долг вырос на 4% и в дальнейшем будет расти, из-за роста количества ссуд, необходимых для финансирования большого дефицита нашего бюджета», — говорится в публикации.
Наращивание долгов происходит на фоне сокращения ВВП. В результате государственный долг может увеличиться с 50 до 100% ВВП уже к концу года. Это в будущем может создать финансовую неустойчивость. Львиную долю бюджетных поступлений придется отдавать на обслуживание и возвращение кредитов.
Как ранее сообщалось, Кабинет министров по просьбе президента Украины Владимира Зеленского начал создавать четыре фонда. Деньги будут аккумулировать на трансформацию экономики, восстановление имущества и инфраструктуры, обслуживание и погашение госдолга, пострадавший бизнес.
По материалам: Обозреватель
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