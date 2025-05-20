Украине не хватает около 400 млрд грн на армию: нардеп Железняк прогнозирует пересмотр бюджета — Finance.ua

Украине не хватает около 400 млрд грн на армию: нардеп Железняк прогнозирует пересмотр бюджета Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Украине не хватает около 400 млрд грн на армию: нардеп Железняк прогнозирует пересмотр бюджета

Из-за увеличения оборонных расходов и сокращения помощи от партнеров правительству и парламенту придется летом внести изменения в государственный бюджет Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он отметил, что ранее оценивал «дыру» в бюджете в 200 млрд грн, но теперь признает, что был слишком оптимистичным.

По словам нардепа, правительство уже начало тратить средства, запланированные на конец года, в том числе на зарплаты военных в ноябре-декабре. Эти деньги перенаправляются на закупки оружия, что создает «дыры» в бюджете, которые впоследствии придется срочно закрывать. Премьер-министр Денис Шмыгаль фактически подтвердил эти слова во время выступления в парламенте, отметив, что потребность в изменениях в бюджет действительно существует, хотя источники покрытия дополнительных расходов пока не названы.

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Ожидается, что изменения в бюджет будут поданы по завершении очередного пересмотра программы МВФ — ориентировочно в конце июня. К тому времени правительство не рискует менять бюджет, чтобы не сорвать получение следующего транша, объяснил Железняк.

Уже в июле или августе парламент будет рассматривать обновленный проект бюджета с основным фокусом на военные расходы.

«Я уже дал задание своей команде готовить определенные изменения в бюджет и искать, где можно найти эти дополнительные деньги. Но к сожалению, уже сейчас я точно могу констатировать, что у нас действительно повторилась проблема 2024 года, когда бюджет был составлен на нереалистичных цифрах и, соответственно, его придется быстро менять, иначе это будет уже создавать реальные проблемы для финансирования армии», — сказал нардеп.

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При этом Железняк заверил, что критической угрозы для выплат военным пока нет, и правительство сделает все, чтобы профинансировать оборону. В то же время он предупреждает о серьезном риске: если не будут найдены реальные источники для покрытия дополнительных расходов, правительству придется принимать непопулярные решения, как-то повышение налогов.

Политик также критикует отсутствие системного подхода к бюджетному планированию, в частности, игнорирование проблем в государственных закупках, Энергоатоме, на таможне и в других секторах, которые теряют большие суммы денег.

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