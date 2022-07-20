Украине для восстановления потребуется ежегодно $30-100 миллиардов — Милованов
Украине для восстановления в год нужно от 30 до 100 миллиардов долларов.
Об этом сказал президент Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса Президента Украины Тимофей Милованов.
«Эти $1,9 млрд (которые Украина получит по результатам конференции в Лугано. — Ред.) — это конкретные живые деньги, а нам реально нужно в год $30-100 млрд», — отметил он.
В частности, для поддержки макроэкономики необходимо $20-30 млрд в год, и такая же сумма необходима для поддержки армии.
Милованов подчеркнул, что во время конференции в Лугано Украина задекларировала, что для восстановления страны нужно $750 млрд. «Это такая цифра амбициозная, если бы мы это сделали (получили такие инвестиции — авт.), то Украина была бы действительно развитой экономически страной», — отметил эксперт.
Справка Finance.ua:
- 4-5 июля в Лугано (Швейцария) состоялась Конференция по восстановлению Украины после вооруженной агрессии российской федерации;
- представители более 40 стран и около 20 международных организаций 5 июля по результатам Международной конференции одобрили Декларацию Лугано и пообещали поддерживать Украину;
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на Международной конференции в Лугано достигнуты договоренности на сумму почти 1,9 млрд долларов для поддержки Украины;
- по данным правительства, план восстановления Украины уже сейчас оценивается в 750 млрд долларов.
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