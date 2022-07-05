В Лугано приняли итоговую декларацию по восстановлению Украины после войны — Finance.ua

В Лугано приняли итоговую декларацию по восстановлению Украины после войны Сегодня 16:01 — Казна и Политика

В Лугано приняли итоговую декларацию по восстановлению Украины после войны, www.kmu.gov.ua

Участники конференции по восстановлению Украины в Лугано по итогам работы утвердили декларацию. Она предусматривает семь принципов процесса обновления Украины.

Участники конференции утвердили следующие принципы:

1. Партнерство. Украина будет возглавлять процесс возобновления его реализации вместе с международными партнерами.

2. Направленность на реформы. Процесс обновления Украины должен способствовать ускорению, углублению, расширению и достижению усилий по внедрению реформ и их устойчивости в соответствии с ЕС.

3. Прозрачность, подотчетность, верховенство права. Процесс обновления должен быть прозрачным и подотчетным украинцам. Следует систематически укреплять верховенство права и искоренять коррупцию.

4. Демократическое участие. Процесс восстановления страны должен быть цельным усилием всего общества, направленным на демократическое участие граждан.

5. Привлечение многих стейкхолдеров. Восстановление Украины должно проходить в сотрудничестве с национальными и международными участниками, включая частный сектор, громаду и местные органы власти.

6. Гендерное равенство и инклюзия. Процесс обновления должен быть инклюзивным и обеспечивать гендерное равенство и уважение прав человека.

7. Устойчивое развитие. Процесс восстановления должен обеспечить постоянную перестройку Украины, которая согласуется с повесткой дня устойчивого развития до 2030 года и Парижским соглашением.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что работа по имплементации плана восстановления Украины начнется уже сегодня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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