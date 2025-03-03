Украинцы жалуются на двойные курсы доллара: Гетманцев требует действий от НБУ и полиции — Finance.ua

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Украинцы жалуются на двойные курсы доллара: Гетманцев требует действий от НБУ и полиции

Криминал
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Украинцы жалуются на двойные курсы доллара: Гетманцев требует действий от НБУ и полиции
Украинцы жалуются на двойные курсы доллара: Гетманцев требует действий от НБУ и полиции
В Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поступили жалобы от граждан по поводу двойных курсов обмена валют на доллар в зависимости от года его эмиссии. После проверки обращений оказалось, что жалобы подтвердились.
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
«В Комитет поступили обращения граждан, которые жалуются на разные курсы обмена доллара в зависимости от года его выпуска. Мы проверили эти обращения и подтверждаем: аферисты снова активизировались, пытаясь заработать дополнительную маржу за счет граждан», — отметил Гетманцев.

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Он также обратил внимание на то, что правоохранители не замечают нелегальных обменников, даже имеющих яркие рекламные вывески.
«Полиция в данном случае фактически способствует развитию бизнеса, который не платит налоги и не приносит никаких поступлений в бюджет», — подчеркнул народный депутат.
Он добавил, что Комитет выделяет две проблемы: злоупотребление легальных обменников и работа нелегальных.

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«Мы обращаемся в Национальный банк Украины и Национальную полицию с просьбой провести проверки в соответствии с законодательством и принять немедленные меры в отношении нарушителей. Призываю граждан, которые сталкиваются с разными курсами обмена на одну валюту, фотографировать и присылать эти изображения в Комитет (г. Киев, ул. Грушевского, 5), а также в НБУ и Нацпол», — добавил Гетманцев
Напомним, недавно Национальный банк сообщал, что тема обмена так называемых старых долларов снова появилась на радарах. Нацбанк получает в среднем за месяц не более 10 обращений с жалобами, связанными с отказом или ограничениями в обмене банкнот иностранной валюты из-за года их эмиссии. В то же время проблема, вновь появившаяся на страницах медиа, может крыться в теневом секторе, где работают учреждения, не имеющие лицензии НБУ. Единственный метод борьбы с такими нелегальными обменниками — привлечение правоохранителей.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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