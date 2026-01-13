Украинцы зарегистрировали более 2 миллионов автомобилей за 2025 год Сегодня 13:03 — Технологии&Авто

Спрос на транспортные средства в Украине остается стабильно высоким. В течение 2025 года сервисные центры МВД совершили 2 195 320 регистрационных действий с транспортными средствами. Речь идет о регистрации и перерегистрации легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и прочей техники.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

В частности, это первая регистрация новых и ввезенных из-за границы транспортных средств, перерегистрация при смене собственника, оформление лизинговых договоров и т. д.

Почти полмиллиона транспортных средств зарегистрировано впервые

По итогам 2025 года впервые на территории Украины зарегистрировано 477 216 транспортных средств. Из них:

160 752 — новые автомобили, приобретенные в автосалонах;

316 464 — подержанные транспортные средства, ввезенные из-за границы.

Перерегистрация авто через «Дію»

В 2025 году украинцы активно пользовались услугой перерегистрации транспортных средств через приложение «Дія» с заключением договора купли-продажи.

Всего через «Дія» было перерегистрировано 217 902 транспортных средств.

Услуга доступна физическим лицам и позволяет онлайн продать или приобрести легковой автомобиль, мотоцикл или мопед без посещения сервисного центра МВД. При оформлении договора покупатель может:

оставить имеющиеся номерные знаки или заказать новые с серией DI;

выбрать формат свидетельства о регистрации (электронном или на пластиковом бланке);

получить номерные знаки с доставкой в ​​удобное отделение Укрпочты.

Свидетельства о регистрации

С 30 июня 2025 г. в приложении «Дія» заработала еще одна онлайн-услуга для автовладельцев — восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства. В конце года сервис стал доступен и в Кабинете водителя.

С момента запуска услуги:

через «Дія» восстановлено и обменено 15 237 свидетельств;

через Кабинет водителя обработано 316 заявок.

Услуга доступна в случае:

утраты или повреждения свидетельства о регистрации;

изменения персональных данных владельца;

получения нового номерного знака;

замены пластикового документа на цифровой или наоборот.

Для перерегистрации в Кабинете водителя или приложения «Дія» у пользователя должно отображаться действующее свидетельство о регистрации транспортного средства. При оформлении можно оставить существующий номерной знак или заказать новый с серией ED (Кабинет водителя) или DI (Дія).

