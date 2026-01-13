0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы зарегистрировали более 2 миллионов автомобилей за 2025 год

Технологии&Авто
70
Украинцы зарегистрировали более 2 миллионов автомобилей за 2025 год
Украинцы зарегистрировали более 2 миллионов автомобилей за 2025 год
Спрос на транспортные средства в Украине остается стабильно высоким. В течение 2025 года сервисные центры МВД совершили 2 195 320 регистрационных действий с транспортными средствами. Речь идет о регистрации и перерегистрации легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и прочей техники.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
В частности, это первая регистрация новых и ввезенных из-за границы транспортных средств, перерегистрация при смене собственника, оформление лизинговых договоров и т. д.

Почти полмиллиона транспортных средств зарегистрировано впервые

По итогам 2025 года впервые на территории Украины зарегистрировано 477 216 транспортных средств. Из них:
  • 160 752 — новые автомобили, приобретенные в автосалонах;
  • 316 464 — подержанные транспортные средства, ввезенные из-за границы.

Перерегистрация авто через «Дію»

В 2025 году украинцы активно пользовались услугой перерегистрации транспортных средств через приложение «Дія» с заключением договора купли-продажи.
Всего через «Дія» было перерегистрировано 217 902 транспортных средств.
Услуга доступна физическим лицам и позволяет онлайн продать или приобрести легковой автомобиль, мотоцикл или мопед без посещения сервисного центра МВД. При оформлении договора покупатель может:
  • оставить имеющиеся номерные знаки или заказать новые с серией DI;
  • выбрать формат свидетельства о регистрации (электронном или на пластиковом бланке);
  • получить номерные знаки с доставкой в ​​удобное отделение Укрпочты.
Украинцы зарегистрировали более 2 миллионов автомобилей за 2025 год

Свидетельства о регистрации

С 30 июня 2025 г. в приложении «Дія» заработала еще одна онлайн-услуга для автовладельцев — восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства. В конце года сервис стал доступен и в Кабинете водителя.
С момента запуска услуги:
  • через «Дія» восстановлено и обменено 15 237 свидетельств;
  • через Кабинет водителя обработано 316 заявок.
Украинцы зарегистрировали более 2 миллионов автомобилей за 2025 год
Услуга доступна в случае:
  • утраты или повреждения свидетельства о регистрации;
  • изменения персональных данных владельца;
  • получения нового номерного знака;
  • замены пластикового документа на цифровой или наоборот.
Для перерегистрации в Кабинете водителя или приложения «Дія» у пользователя должно отображаться действующее свидетельство о регистрации транспортного средства. При оформлении можно оставить существующий номерной знак или заказать новый с серией ED (Кабинет водителя) или DI (Дія).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems