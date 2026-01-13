Украинцы зарегистрировали более 2 миллионов автомобилей за 2025 год
Спрос на транспортные средства в Украине остается стабильно высоким. В течение 2025 года сервисные центры МВД совершили 2 195 320 регистрационных действий с транспортными средствами. Речь идет о регистрации и перерегистрации легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и прочей техники.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
В частности, это первая регистрация новых и ввезенных из-за границы транспортных средств, перерегистрация при смене собственника, оформление лизинговых договоров
и т. д.
Почти полмиллиона транспортных средств зарегистрировано впервые
По итогам 2025 года впервые на территории Украины зарегистрировано 477 216 транспортных средств. Из них:
- 160 752 — новые автомобили, приобретенные в автосалонах;
- 316 464 — подержанные транспортные средства, ввезенные из-за границы.
Перерегистрация авто через «Дію»
В 2025 году украинцы активно пользовались услугой перерегистрации транспортных средств через приложение «Дія» с заключением договора купли-продажи.
Всего через «Дія» было перерегистрировано 217 902 транспортных средств.
Услуга доступна физическим лицам и позволяет онлайн продать или приобрести легковой автомобиль, мотоцикл или мопед без посещения сервисного центра МВД. При оформлении договора покупатель может:
- оставить имеющиеся номерные знаки или заказать новые с серией DI;
- выбрать формат свидетельства о регистрации (электронном или на пластиковом бланке);
- получить номерные знаки с доставкой в удобное отделение Укрпочты.
Свидетельства о регистрации
С 30 июня 2025 г. в приложении «Дія» заработала еще одна онлайн-услуга для автовладельцев — восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства. В конце года сервис стал доступен и в Кабинете водителя.
С момента запуска услуги:
- через «Дія» восстановлено и обменено 15 237 свидетельств;
- через Кабинет водителя обработано 316 заявок.
Услуга доступна в случае:
- утраты или повреждения свидетельства о регистрации;
- изменения персональных данных владельца;
- получения нового номерного знака;
- замены пластикового документа на цифровой или наоборот.
Для перерегистрации в Кабинете водителя или приложения «Дія» у пользователя должно отображаться действующее свидетельство о регистрации транспортного средства. При оформлении можно оставить существующий номерной знак или заказать новый с серией ED (Кабинет водителя) или DI (Дія).
Поделиться новостью
Также по теме
Украинцы зарегистрировали более 2 миллионов автомобилей за 2025 год
Самые популярные новые и подержанные электромобили в 2025 году
Блоки питания и кулеры процессоров могут подорожать на 6−10%
Какой производитель продал больше всего смартфонов в 2025 году
Британия разработает первые баллистические ракеты Nightfall для Украины
Как выбраться из снега без ущерба для авто