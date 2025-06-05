Украинцы задолжали за нарушения ПДД более 10 миллиардов гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы задолжали за нарушения ПДД более 10 миллиардов гривен

Личные финансы
21
Украинцы задолжали за нарушения ПДД более 10 миллиардов гривен
Украинцы задолжали за нарушения ПДД более 10 миллиардов гривен
Украинцы накопили почти 9 миллионов долгов по штрафам за нарушение ПДД. Общая сумма долга превысила 10 миллиардов гривен.
Об этом в интервью Delo.ua рассказал CEO сервису «Штрафы UA» Денис Дмитров.
По словам Дмитрова, многие даже не знают о своем долге, пока им не блокируют банковский счет.
Сервис позволяет оплатить штраф онлайн и получить подтверждение его погашения.
«Вы платите штраф через сервис, и он сразу переходит в статус „Ожидает подтверждения от казначейства“. Обычно это занимает 1−2 дня», — объясняет Дмитров.
Когда подтверждение поступает, пользователь получает уведомление, что штраф закрыт.
Ежемесячно «Штрафы UA» обрабатывает более 80 тысяч штрафов. Из них более 30 тысяч оплачиваются в течение месяца.
Читайте также
Сервис также предупреждает пользователей, если исполнитель уже открыл дело еще до того, как средства арестуют.
По данным «Опендатабот», на конец 2024 года в Украине было открыто более 1,8 миллиона исполнительных производств, связанных с неуплаченными штрафами. Каждое из них — это потенциальная блокировка счета, даже если речь идет о мелком нарушении.
Напомним, в Украине ужесточили контроль за техосмотром коммерческого транспорта. Несмотря на активное обсуждение в сети, большинство «изменений» в Правилах дорожного движения, в том числе относительно остановок на автомагистралях и требований к освещению авто, на самом деле действуют еще с 2023 года. Реальное нововведение — усиление контроля за техническим осмотром коммерческого транспорта.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems