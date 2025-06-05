Украинцы задолжали за нарушения ПДД более 10 миллиардов гривен — Finance.ua

Украинцы задолжали за нарушения ПДД более 10 миллиардов гривен
Украинцы накопили почти 9 миллионов долгов по штрафам за нарушение ПДД. Общая сумма долга превысила 10 миллиардов гривен.
Об этом в интервью Delo.ua рассказал CEO сервису «Штрафы UA» Денис Дмитров.
По словам Дмитрова, многие даже не знают о своем долге, пока им не блокируют банковский счет.
Сервис позволяет оплатить штраф онлайн и получить подтверждение его погашения.
«Вы платите штраф через сервис, и он сразу переходит в статус „Ожидает подтверждения от казначейства“. Обычно это занимает 1−2 дня», — объясняет Дмитров.
Когда подтверждение поступает, пользователь получает уведомление, что штраф закрыт.
Ежемесячно «Штрафы UA» обрабатывает более 80 тысяч штрафов. Из них более 30 тысяч оплачиваются в течение месяца.
Сервис также предупреждает пользователей, если исполнитель уже открыл дело еще до того, как средства арестуют.
По данным «Опендатабот», на конец 2024 года в Украине было открыто более 1,8 миллиона исполнительных производств, связанных с неуплаченными штрафами. Каждое из них — это потенциальная блокировка счета, даже если речь идет о мелком нарушении.
Напомним, в Украине ужесточили контроль за техосмотром коммерческого транспорта. Несмотря на активное обсуждение в сети, большинство «изменений» в Правилах дорожного движения, в том числе относительно остановок на автомагистралях и требований к освещению авто, на самом деле действуют еще с 2023 года. Реальное нововведение — усиление контроля за техническим осмотром коммерческого транспорта.
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