Украинцы задолжали за нарушения ПДД более 10 миллиардов гривен — Finance.ua

Украинцы задолжали за нарушения ПДД более 10 миллиардов гривен Сегодня 06:16 — Личные финансы

Украинцы задолжали за нарушения ПДД более 10 миллиардов гривен

Украинцы накопили почти 9 миллионов долгов по штрафам за нарушение ПДД. Общая сумма долга превысила 10 миллиардов гривен.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал CEO сервису «Штрафы UA» Денис Дмитров.

По словам Дмитрова, многие даже не знают о своем долге, пока им не блокируют банковский счет.

Сервис позволяет оплатить штраф онлайн и получить подтверждение его погашения.

«Вы платите штраф через сервис, и он сразу переходит в статус „Ожидает подтверждения от казначейства“. Обычно это занимает 1−2 дня», — объясняет Дмитров.

Когда подтверждение поступает, пользователь получает уведомление, что штраф закрыт.

Ежемесячно «Штрафы UA» обрабатывает более 80 тысяч штрафов. Из них более 30 тысяч оплачиваются в течение месяца.

Читайте также Пришел чужой штраф за нарушение ПДД: как это исправить

Сервис также предупреждает пользователей, если исполнитель уже открыл дело еще до того, как средства арестуют.

По данным «Опендатабот», на конец 2024 года в Украине было открыто более 1,8 миллиона исполнительных производств, связанных с неуплаченными штрафами. Каждое из них — это потенциальная блокировка счета, даже если речь идет о мелком нарушении.

Напомним, в Украине ужесточили контроль за техосмотром коммерческого транспорта. Несмотря на активное обсуждение в сети, большинство «изменений» в Правилах дорожного движения, в том числе относительно остановок на автомагистралях и требований к освещению авто, на самом деле действуют еще с 2023 года. Реальное нововведение — усиление контроля за техническим осмотром коммерческого транспорта.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.