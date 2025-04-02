Пришел чужой штраф за нарушение ПДД: как это исправить — Finance.ua
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Пришел чужой штраф за нарушение ПДД: как это исправить

Личные финансы
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Пришел чужой штраф за нарушение ПДД: как это исправить
Пришел чужой штраф за нарушение ПДД: как это исправить
За нарушение ПДД ответственность должен нести не владелец авто, а тот, кто находился за рулем. Это касается и штрафов. Часто автовладельцы передают свои транспортные средства в использование другим лицам, но не право на движимое имущество. Это означает, что если средствами автоматической фиксации будет установлено превышение скорости, за это отвечает именно владелец транспортного средства.
Об этом сообщила пресс-служба Главного Сервисного центра МВД.
Представим: автовладелец продал свой автомобиль, но без оформления официального договора купли-продажи, или передал во временное пользование другому лицу. Впоследствии ему начинают приходить штрафы за нарушения ПДД, которые он не совершал. Что делать в этих ситуациях? Конечно, необходимо назначить надлежащего пользователя, или, как говорят водители — «пошерить» авто.
Надлежащий пользователь — это физическое лицо, которое на законных основаниях управляет транспортным средством, которое ему не принадлежит. То есть и за нарушение ПДД будет отвечать именно водитель, а не владелец авто.

Как оформить надлежащего пользователя

Назначить надлежащего пользователя можно в любом удобном сервисном центре МВД, в Кабинете водителя или приложении «Дія».
Чтобы пошерить авто онлайн, в Кабинете водителя у владельца должно отображаться свидетельство о регистрации транспортного средства. У кандидата на надлежащего пользователя — водительское удостоверение соответствующей категории. Для оформления заявки необходимо внести электронные адреса и номера телефонов участников соглашения, а также идентификационный код будущего пользователя. При этом и владелец, и водитель могут оформлять документы на расстоянии благодаря цифровым подписям.
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Кроме того, в приложении «Дія», кроме свидетельства о регистрации и водительского удостоверения, нужно иметь паспорт гражданина Украины или загранпаспорт и авторизоваться. После согласования заявки в цифровых документах надлежащего пользователя отображается свидетельство о регистрации транспортного средства.
Срок шеринга авто определяется самостоятельно. Также этот статус может досрочно отменить как водитель, так и владелец.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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