Украинцы задекларировали ₴4,3 миллиарда — Налоговая служба — Finance.ua
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Украинцы задекларировали ₴4,3 миллиарда — Налоговая служба

Личные финансы
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Украинцы задекларировали ₴4,3 миллиарда — Налоговая служба
Украинцы задекларировали ₴4,3 миллиарда — Налоговая служба
С начала кампании единовременного добровольного декларирования украинцы задекларировали активы на 4,3 млрд грн.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
«С начала кампании единоразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц задекларировано 4,3 млрд. гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сумма задекларированного к уплате сбора составила 257,1 млн гривен.
Инфографика: ДПС
Инфографика: ДПС

Справка Finance.ua:

  • с 1 сентября 2021 года граждане Украины получили возможность единовременно задекларировать доходы, недвижимое и движимое имущество, чтобы в будущем избежать неприятных вопросов об их происхождении;
  • предложены три основных ставки для уплаты сбора: 5% — общая ставка для валютных ценностей и имущества, находящихся в Украине; 9% — для иностранных активов; 2,5% — для декларирования активов в виде ОВГЗ;
  • 15 августа Рада продлила налоговую амнистию капиталов до 1 марта 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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