Податкову амністію продовжили до 1 березня 2023 року — Finance.ua

Податкову амністію продовжили до 1 березня 2023 року Вчора 17:45 — Казна та Політика

Податкову амністію продовжили до 1 березня 2023 року

Рада продовжила податкову амністію капіталів до 1 березня 2023 року. Відповідну правку підтримано в законі #7506-1, який ухвалено в цілому. Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк.

Раніше (до війни) передбачалося, що податкова амністія триватиме лише до 1 вересня 2022 року, і продовжувати її не будуть.

Нагадаємо, у 2021 році було ухвалено Закон «Про податкову амністію» — запроваджено одноразове добровільне декларування фізичними особами їхніх активів та сплату одноразового збору до бюджету.

«Громадяни, які скористаються цією можливістю, зможуть спокійно розпоряджатися своїми активами. Для них це буде чиста фінансова історія. Більше того, громадянам, які задекларували активи та сплатили з них збір, держава гарантує звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства», — наголошував міністр фінансів Сергій Марченко.

Також Сергій Марченко наголошував, що після податкової амністії Податкова служба перевірить усі доходи фізосіб із 1995 року.

«Умовно кажучи, якщо існує факт купівлі великого об’єкта нерухомості, при цьому задекларованих доходів немає і амністію людина не проходила, тобто вона не показала своїх реальних доходів, з яких чомусь не були сплачені податки... Наслідком цього буде те, що податкова має право донарахувати суму несплачених податків», — заявив голова Мінфіну.

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