Украинцы за границей не будут получать выплаты от государства с 1 августа — Finance.ua

Украинцы за границей не будут получать выплаты от государства с 1 августа Сегодня 12:04 — Личные финансы

Украинцы за границей не будут получать выплаты от государства с 1 августа

С 1 августа 2023 года украинцы, проживающие за границей и получающие выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), больше не смогут претендовать на эти средства. Об этом сообщила Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики, во время эфира общенационального марафона «Единые новости».

Что изменится

Марчак отметила, что отмена выплат стала результатом выявления информации о значительном количестве граждан, которые покинули Украину и поселились в других странах, но продолжали получать помощь как внутренне перемещенные лица.

Как следствие, с 1 августа указанным лицам не будет начисляться финансовая поддержка, поскольку это помощь исключительно для тех, кто находится на территории Украины.

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Постановлением от 11 июля 2023 г. № 709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц» был уточнен этот параметр, отметив, что граждане, находящиеся за границей в течение длительного периода и выбравшие другое место для постоянного проживания, не имеют права на получение государственной помощи.

Также, согласно сообщению Марчак, государственная поддержка будет прекращена для тех украинцев, которые вернулись на место своего постоянного проживания.

Чтобы сообщить гражданам об этих изменениях, информация будет рассылаться через различные средства связи, такие как электронная почта, телефонные звонки и т. д.

Решение Кабинета Министров о принятии постановления от 11 июля 2023 г. № 709 стало актуальным шагом во внесении изменений в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц.

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