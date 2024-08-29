Украинцы взяли более 15 тыс. ваучеров на обучение: какие профессии выбрали — Finance.ua

Украинцы взяли более 15 тыс. ваучеров на обучение: какие профессии выбрали Сегодня 16:16

Украинцы взяли более 15 тыс. ваучеров на обучение: какие профессии выбрали

С начала 2024 года уже 15,6 тысяч украинцев получили ваучер на обучение за государственный счет.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Государство профинансировало обучение 15,6 тысячи украинцев на 114 млн грн за 2024 год.

«Мы предоставляем возможность каждому за счет государства получить новую, востребованную на рынке труда специальность, или повысить свой профессиональный уровень», — отметила Татьяна Бережная.

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По ее словам, для получения ваучера нужно только избрать профессию, которой хотите овладеть, и обратиться в Государственную службу занятости за ваучером на обучение.

Среди наиболее популярных специальностей и профессий, по которым учатся по ваучерам в этом году:

медсестринство (выдан 2951 ваучер);

психология (1861);

дошкольное образование (778);

медицина (420);

повар (1516);

водитель (1148);

тракторист (542);

кондитер (380).

Напомним, в прошлом году ваучеры на обучение получили более 18 тысяч украинцев, итого по программе было профинансировано 252 млн грн.

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Сообщается, что ваучер дает человеку право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя по утвержденному Минэкономики перечню профессий и специальностей. На сегодня сумма ваучера может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения выше, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

Кто может получить ваучер

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, имеющих профессионально-техническое или высшее образование, которые не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не проходили обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет. В частности, это:

люди старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту);

ветераны, участники боевых действий;

внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста;

лица с инвалидностью;

люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие плен.

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