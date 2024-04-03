Украинцы выбрали лучший мобильный банк (результаты FinAwards) — Finance.ua

Украинцы выбрали лучший мобильный банк (результаты FinAwards)
29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
О премии. FinAwards — премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет премии было вручено более 630 наград.
В этом году у мероприятия была и благотворительная составляющая. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.
Лучший мобильный банк
В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший мобильный банк». Это звание получили финансовые продукты и банки, которые эффективно и удобно внедряют мобильные технологии для предоставления финансовых услуг и обслуживания клиентов.
Экспертное жюри проверило приложения украинских банков по 30 критериям, к этим оценкам добавили результаты зрительского голосования на сайте конкурса и сформировали тройку лидеров.
Третье место в номинации разделили сразу два банка — Sense Bank и А-Банк. «Серебро» получил ПриватБанк.
А победу и звание лучшего мобильного банка получило приложение от monobank | Universal Bank.
О победителе. Бета-тестирование приложения monobank началось в октябре 2017-го. В процессе участвовали около 18 тыс. пользователей.
Официальный выход monobank на рынок состоялся 22 ноября.
Подробнее об истории monobank — первого в Украине банка без отделений — мы писали в статье по ссылке.
Официальный выход monobank на рынок состоялся 22 ноября.
Подробнее об истории monobank — первого в Украине банка без отделений — мы писали в статье по ссылке.
Приложение от monobank удобно тем, что с его помощью можно делать со своими с деньгами все что угодно всего в несколько кликов на экране смартфона. Кстати, у этого приложения есть несколько удобных фишек, о которых вы могли не знать.
В настоящее время monobank имеет более 8,2 млн активных пользователей.
Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров — НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине и Payforce — группа компаний, которая является разработчиком комплексных финтех-решений с обеспечением полного цикла разработки, поддержки, токенизации и предоставления трансакционных сервисов уже более 9 лет.
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