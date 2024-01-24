Украинцы ввезли рекордное количество электрокаров в 2023 году — Finance.ua

Украинцы ввезли рекордное количество электрокаров в 2023 году Сегодня 21:04 — Технологии&Авто

Украинцы ввезли рекордное количество электрокаров в 2023 году

В Украину за весь 2023 год ввезли рекордные 37 953 электрокара. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году, когда было импортировано 8996 электроавто, отмечает Опендатабот

В общей сложности на электромобили приходится 10% от общего количества импортируемых авто в Украину в 2023 году. Для сравнения, в 2021 году доля электрокаров составляла всего 1,2%.

Где чаще всего регистрируют «зеленые» автомобили?

Больше всего импортированных электромобилей было зарегистрировано на Львовщине — 5 133 авто. На втором месте Киев — 4 913 электромобилей, а на третьем — Одесская область, там зарегистрировано 3 412 электрокаров.

Какие марки и модели выбирают

Самыми популярными марками электромобилей в Украине в 2023 году стали Volkswagen, Tesla, Nissan, Renault и Honda.

Самой востребованной моделью электромобиля уже 4 года остается Nissan Leaf. Более 5 тысяч таких автомобилей ввезли в Украину в прошлом году. На втором месте по востребованности Volkswagen ID.4 — 3 770 авто. Замыкает тройку лидеров Tesla Model 3 — 3291 электрокары.

Старейшим электромобилем, ввезенным в Украину в 2023 году, стал Citroen Saxo в 2000 году.

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