Как меняется запас хода электромобилей зимой — исследование (фото) — Finance.ua
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Как меняется запас хода электромобилей зимой — исследование (фото)

Технологии&Авто
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Как меняется запас хода электромобилей зимой — исследование (фото)
Как меняется запас хода электромобилей зимой — исследование (фото)
Испытания показали, что в мороз электромобили потребляют на 38−107% больше электроэнергии. Только несколько моделей смогли преодолеть более 300 км в холодную погоду.
Не секрет, что запас хода электромобилей зимой значительно снижается. Это касается всех моделей, ведь в мороз и батарея разряжается быстрее, и на отопление тратится заряд. Немецкий автоклуб ADAC опробовал современные электрокары в холодную погоду и опубликовал результаты на своем сайте.
Эксперты протестировали 15 электромобилей разных классов и ценовых категорий по циклу WLTP. Сначала их опробовали осенью при оптимальной температуре воздуха в +23 градуса, а затем зимой при -7 градусов. В последнем случае также нужно было прогреть салон авто минимум до 23 градусов.
Во всех электрокарах значительно возросло электропотребление. Лучший результат неожиданно продемонстрировали бюджетные электрокары BYD Atto 3 (+38%) и Dacia Spring (+39%), а худший — Volkswagen ID.5 (+107%) и Renault Kangoo E-Tech (+101%).
Как меняется запас хода электромобилей зимой — исследование (фото)
Наибольшее расстояние в мороз способны преодолеть Tesla Model S (367 км) и XPeng G9 (350 км). Кроме того, отмечается, что у BYD Atto 3 и Renault Kangoo E-Tech не удалось быстро прогреть салон.
Как меняется запас хода электромобилей зимой — исследование (фото)
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По материалам:
Фокус
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