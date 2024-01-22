Как меняется запас хода электромобилей зимой — исследование (фото) Сегодня 06:46 — Технологии&Авто

Как меняется запас хода электромобилей зимой — исследование (фото)

Испытания показали, что в мороз электромобили потребляют на 38−107% больше электроэнергии. Только несколько моделей смогли преодолеть более 300 км в холодную погоду.

Не секрет, что запас хода электромобилей зимой значительно снижается. Это касается всех моделей, ведь в мороз и батарея разряжается быстрее, и на отопление тратится заряд. Немецкий автоклуб ADAC опробовал современные электрокары в холодную погоду и опубликовал результаты на своем сайте.

Эксперты протестировали 15 электромобилей разных классов и ценовых категорий по циклу WLTP. Сначала их опробовали осенью при оптимальной температуре воздуха в +23 градуса, а затем зимой при -7 градусов. В последнем случае также нужно было прогреть салон авто минимум до 23 градусов.

Во всех электрокарах значительно возросло электропотребление. Лучший результат неожиданно продемонстрировали бюджетные электрокары BYD Atto 3 (+38%) и Dacia Spring (+39%), а худший — Volkswagen ID.5 (+107%) и Renault Kangoo E-Tech (+101%).

Наибольшее расстояние в мороз способны преодолеть Tesla Model S (367 км) и XPeng G9 (350 км). Кроме того, отмечается, что у BYD Atto 3 и Renault Kangoo E-Tech не удалось быстро прогреть салон.

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Фокус По материалам:

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