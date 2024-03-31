Украинцы все чаще выбирают отечественные бренды — Finance.ua

Украинцы все чаще выбирают отечественные бренды
Украинцы все чаще выбирают отечественные бренды. В частности, за год спрос на украинскую продукцию вырос на 5% - с 69% до 74%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus Research, в котором исследовали, к каким изменениям толкает украинских потребителей долгая жизнь в условиях войны с неопределенной продолжительностью.
Сколько украинцев обращают внимание на бренд
Выяснилось, что сейчас все больше украинцев обращают внимание на бренд при совершении покупок. Об этом отметили две трети опрошенных (62%), тогда как в декабре 2022 года таких было чуть более половины (54%).
Эксперты отмечают, что в крупных городах потребители более придирчивы, что объясняются более широким выбором товаров.
Сколько украинцев покупают отечественные бренды
По данным исследования, 74% респондентов предпочитают украинскую продукцию. В отличие от декабря 2022 года, когда об этом указали 69% украинцев.
Более половины респондентов (54%) предпочитают знакомые бренды. Однако на рынке существует выраженный запрос на пробы новых брендов — 37% опрошенных готовы экспериментировать.
И ключевой фактор, побуждающий дать шанс новым брендам — желание поддержать украинское (57%).
На втором месте фактор экономии средств (45%). При этом женщины тяготеют к первому, более эмоциональному драйверу, тогда как мужчины — ко второму, более рациональному.
Это все конвертируется в растущую приверженность украинским брендам перед иностранными.
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