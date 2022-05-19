Украинцы возвращают деньги на депозиты — НБУ

Украинцы возвращают деньги на депозиты — НБУ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Национальный банк наблюдает тенденцию к росту объема средств клиентов в банках.

Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в Фейсбуке

«С первого дня войны мы внимательно отслеживаем динамику фондирования. И более чем за 80 дней полномасштабного вторжения видим, что тренд на рост объема средств клиентов в банках сохраняется. Это четкий индикатор доверия украинцев к банковской системе и залог сохранения высокой ликвидности, даже несмотря на военные риски. Приведу свежие оперативные данные в подтверждение: по состоянию на 16 мая имеем в общей сложности плюс 90 млрд грн в эквиваленте по средствам юридических и физических лиц во всех валютах по фиксированному курсу по сравнению с первым днем войны 24 февраля», — говорится в сообщении.

По словам Шевченко, из-за мощного информационного давления накануне войны наблюдался определенный отток средств населения, однако уже в марте-апреле он был компенсирован ростом депозитов.

Какой вид депозитов сейчас выбирают вкладчики

«Не стало неожиданностью изменение структуры фондирования: рост доли средств по требованию и сокращение доли срочных депозитов. В условиях неопределенности люди меньше обращают внимание на доходность, больше — на стабильность работы банков и доступность средств. Следовательно, гривневые средства населения с начала войны выросли почти на 24% до 528 млрд грн именно за счет средств по требованию (+50%) Такой тренд мы уже наблюдали во время коронакризиса, когда уровень неопределенности рос. Относительно средств юридических лиц: их объем в марте несколько уменьшился, преимущественно из-за дальнейших выплат бизнесом зарплат при одновременном уменьшении поступлений. Однако уже в апреле они росли во всех видах валют, заметнее всего в гривне: +7% за месяц. В целом объем гривневых средств юридических лиц в банковской системе за годы вырос почти на 5% до 533 млрд грн», — отметил Шевченко.

Справка Finance.ua:

начало полномасштабной войны заставило банки пересмотреть многие свои программы. В связи с потерей доходов (многие клиенты по понятным причинам уже не могут погашать кредиты) банки были вынуждены снизить процентные ставки по депозитам;

Статистика Нацбанка свидетельствует, что средневзвешенная ставка по срочным депозитам в гривне достигла исторически самого низкого уровня — 6,9%. UIRD — это индекс депозитов на 12 месяцев, имеет также очень низкий показатель — 7,65%;

12 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводится гарантия возврата банковских вкладов в случае вывода банка с рынка в течение действия военного положения и три месяца после дня его прекращения или отмены;

законом предусматривается решение проблемы реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Министерством финансов Украины, а также повышение гарантированной государством суммы средств по вкладам до 600 тысяч гривен через три месяца со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения в Украине.

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