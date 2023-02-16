Украинцы в январе меньше тратили на продукты и больше покупали лекарства — ПриватБанк — Finance.ua
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Украинцы в январе меньше тратили на продукты и больше покупали лекарства — ПриватБанк

Фондовый рынок
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В январе 2023 года украинцы на 4% меньше оплачивали покупки картами в сети торговых терминалов ПриватБанк (по сравнению с последним месяцем 2022 года).
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, снижение объемов безналичных оплат в январе составляет 16% и обусловлено традиционным снижением покупательной активности после новогодних и рождественских праздников.
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В то же время, по его словам, несмотря на новогодний период бизнес активно подключался к сети кэшлеса.
«В январе 2023 года количество новых POS-терминалов в сети безналичных платежей ПриватБанка по сравнению с декабрем 2022 года выросло вдвое — за первый месяц года бизнес подключил 4,4 тысячи новых торговых терминалов», — говорится в сообщении.
При этом после новогодних праздников украинцы меньше покупали продукты питания — на 14% по сравнению с декабрем 2022 года.
Заметнее всего в январе уменьшились объемы оплат гаджетов и бытовой техники — на 31%, а расходы в сетях магазинов косметики и бытовой химии упали на 24%.
Меньше, чем в декабре, в первый месяц года украинцы покупали горючее — на 19%, добавили в ПриватБанке.
В то же время в январе 2023 года украинцы больше покупали лекарства — на 1,5%. А расходы на кафе и рестораны в январе почти не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

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По материалам:
Економічна Правда
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