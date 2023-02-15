Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны (график) — Finance.ua

Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны (график) Сегодня 17:02 — Валюта

Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны (график)

Инфляционные и курсовые ожидания украинцев в Украине в январе 2023 изменились разнонаправленно. Домохозяйства прогнозируют рост курса доллара и замедление инфляции.

Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным опроса компании Info Sapiens, домохозяйства ожидают курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,16 грн/доллар (в декабре прошлого года — 40,29 грн/доллар).

Ожидания украинцев относительно роста потребительских цен в течение года улучшились с 14,3% до 13,2%.

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По данным НБУ, банкиры прогнозируют курс на уровне 42,70 грн/доллар. Кроме того, финансовые аналитики прогнозируют курс 41,11 грн/доллар.

Банкиры ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 22,9%. Финансовые аналитики прогнозируют инфляцию 18,1%.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины может вернуться к плавающему курсообразованию еще до окончания «периода высоких рисков безопасности». В настоящее время регулятор работает над соответствующей дорожной картой для постепенного ослабления валютных ограничений;

согласно данным рейтинга издания The Economist, украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 53,5%;

замглавы Нацбанка Сергей Николайчук считает, что для Украины лучше иметь собственную валюту и автономную монетарную политику, чем спешить с переходом на евро.

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