Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны (график) — Finance.ua
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Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны (график)

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Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны (график)
Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны (график)
Инфляционные и курсовые ожидания украинцев в Украине в январе 2023 изменились разнонаправленно. Домохозяйства прогнозируют рост курса доллара и замедление инфляции.
Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
По данным опроса компании Info Sapiens, домохозяйства ожидают курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,16 грн/доллар (в декабре прошлого года — 40,29 грн/доллар).
Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны (график)
Ожидания украинцев относительно роста потребительских цен в течение года улучшились с 14,3% до 13,2%.
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По данным НБУ, банкиры прогнозируют курс на уровне 42,70 грн/доллар. Кроме того, финансовые аналитики прогнозируют курс 41,11 грн/доллар.
Банкиры ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 22,9%. Финансовые аналитики прогнозируют инфляцию 18,1%.
Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны (график)
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Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины может вернуться к плавающему курсообразованию еще до окончания «периода высоких рисков безопасности». В настоящее время регулятор работает над соответствующей дорожной картой для постепенного ослабления валютных ограничений;
  • согласно данным рейтинга издания The Economist, украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 53,5%;
  • замглавы Нацбанка Сергей Николайчук считает, что для Украины лучше иметь собственную валюту и автономную монетарную политику, чем спешить с переходом на евро.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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