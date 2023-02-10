Глава НБУ назвал большую угрозу для курса гривны в 2023 году — Finance.ua
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Глава НБУ назвал большую угрозу для курса гривны в 2023 году

Валюта
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Глава НБУ назвал большую угрозу для курса гривны в 2023 году
Глава НБУ назвал большую угрозу для курса гривны в 2023 году
Избыток средств в банковской системе Украины создает угрозу для курса гривны по отношению к доллару. НБУ хочет, чтобы напечатанные гривны не оказались на валютном рынке.
Об этом сообщил в интервью глава НБУ Андрей Пышный изданию Lb.ua.
«Украинская экономика имеет колоссальный профицит ликвидности, вызванный финансированием бюджета войны. Только НБУ за прошлый год напечатал для бюджета 400 млрд грн. И вся эта ликвидность сейчас создает навес, который угрожает курсовой стабильности», — сказал он.
По его словам, жизненно важно связать эти средства и контролировать их движение, предложив вкладчикам привлекательную процентную ставку. Срочные депозиты — один из таких инструментов.

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«При отсутствии административных ограничений, из-за определенного психологического фактора, люди могут сразу захотеть снять деньги, и они окажутся на валютном рынке», — считает глава НБУ.
Поэтому НБУ заинтересован, чтобы банки сделали адекватное предложение для размещения депозитов, отметил Пышный.
«Ведь если вам предлагают вклад в 10% годовых, а инфляция 26%, вы думаете: „Зачем мне этот депозит, мороки больше, чем прибыли“. Но когда делают предложение на уровне 20% — задумаетесь и оставите деньги в банке», — рассказал глава НБУ.
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«Я хочу донести важный месседж НБУ и уверен, что нас услышат все банки. Больше не будет такого, что банки получают значительные прибыли нерыночным способом и при этом не предлагают достаточно высокие ставки по депозитам. Национальный банк принимает достаточно жесткие меры для этого и имеет Мы хотим, чтобы банки осознали, что они также отвечают как за защиту средств населения и бизнеса, так и за сохранение доверия к национальной валюте», — сказал он.
Напомним, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Национальный банк лишит банки возможности зарабатывать на остатках с текущих счетов населения с помощю повышения нормы резервирования банков по текущим средствам в феврале-марте.
По материалам:
РБК-Україна
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