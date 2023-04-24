Украинцы в Польше стали более обеспеченными: новое исследование — Finance.ua

Украинцы в Польше стали более обеспеченными: новое исследование Сегодня 09:04 — Личные финансы

Украинцы в Польше стали более обеспеченными: новое исследование

В Польше изучили, как изменилось материальное положение украинцев в стране за год войны. Обеспеченных людей стало больше.

Об этом пишет thefirstnews.com

Как изменился «портрет» украинцев в Польше

Портрет проживающих в Польше украинцев изменился — с начала войны улучшилось их материальное положение, сообщила газета Rzeczpospolita. Данные получила исследовательская компания Selectivv по мобильным телефонам.

Отмечается, что большинство украинцев в Польше сейчас преимущественно женщины с высшим образованием и дети. Это контрастирует с ситуацией до вторжения россии 24 февраля 2022 года. В январе 2022 года 57% украинцев в Польше были мужчинами. Пока эта цифра упала до 40%.

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При этом количество детей до 18 лет из Украины возросло с 200 тысяч до 1,4 млн человек, но меньше стала доля людей от 45 до 60 лет.

Украинцы в Польше стали более обеспеченными

Если в январе 2022 года только 6% украинского населения Польши были очень обеспеченными, то сейчас 24% имеют «хорошее» материальное положение и 64% — «среднее».

За год доля людей с очень хорошим материальным положением выросла на 7% (до 13%), а с хорошим материальным положением — на 30% (до 54%), сообщает издание.

«В Польше у нас две совершенно разные общины украинцев. Это люди, которые имеют разный материальный статус, но и по-разному проводят свободное время», — отметил гендиректор Selectivv Александр Лучовский.

Газета сообщила, что нынешние украинцы не только более обеспечены, но чаще выбирают проводить свободное время в театрах или кино, а не в барах или ресторанах.

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Чаще всего беженцы выбирают для досуга торговые центры (такая же картина была и до войны). Доля людей, посещающих бассейны или спортивные залы, выросла с 5% в 2022 году до 18% в 2023 году. Украинцев, посещающих кинотеатры и театры, стало больше в 4 раза — (с 1% до 4%). При этом кардинально снизилась доля посещающих рестораны и бары — с 36 до 6%.

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