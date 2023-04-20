Депортация из Польши: кому из украинцев грозит — Finance.ua

Депортация из Польши: кому из украинцев грозит Сегодня 09:04 — Личные финансы

Депортация из Польши: кому из украинцев грозит

С 7 апреля в Польше вступают в действие некоторые изменения в Закон об иностранцах, подписанный в марте президентом Польши Анджеем Дудой. Большинство из них касаются нелегального проживания иностранцев, а также процедуры их депортации в страны происхождения. Таким образом Польша адаптирует свое законодательство к нормам ЕС.

Об этом сообщают в Миграционной платформе EWL.

Что изменится

До 10 лет увеличится срок запрета на въезд в страны Шенгенской зоны. Ранее въезд в Польшу и страны Шенгена иностранцам могли запретить сроком до 5 лет.

Сократится срок немедленного выезда из Польши с 15 до 8 дней с момента получения решения. Ранее иностранец должен был покинуть страну в срок от 15 до 30 дней.

Уменьшится до 7 дней срок подачи апелляции для обжалования решений, которые касаются выдачи и замены вида на жительство и разрешения на «допустимое пребывание», принуждения иностранца к возвращению, продления срока добровольного выезда и снятия запрета на повторный въезд.

которые касаются выдачи и замены вида на жительство и разрешения на «допустимое пребывание», принуждения иностранца к возвращению, продления срока добровольного выезда и снятия запрета на повторный въезд. Возможность депортации до рассмотрения дела независимым судом.

Если иностранец получил решение о депортации и успел подать жалобу в суд, его могут принудительно депортировать в установленный срок даже до судебного заседания. Ранее решение о депортации принималось только после судебного заседания.

Читайте также Сколько беженцев в Польше не вернутся в Украину — исследование

Решения о пребывании иностранцев передаются главному коменданту Пограничной службы.

Это касается выдачи и замены вида на жительство по гуманитарным причинам, разрешения на «допустимое пребывание», принуждения иностранца к возвращению. Ранее эти вопросы решал начальник Департамента по делам иностранцев. Это должно разгрузить управление и облегчить быстрое рассмотрение заявлений, в том числе апелляций по картам побыта (вид на временное проживание в Польше).

Как это касается граждан Украины

Внесенные изменения в Закон об иностранцах относятся и к гражданам Украины.

«Но на практике его не могут применить к украинцам. Пока в Украине идет война, граждан Украины вряд ли будут депортировать за нарушения. По ее окончании гражданин Украины, который нарушил правила пребывания в Польше и имеет решение о депортации, вынужден будет покинуть страну», — объясняет директор отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

Читайте также Что делать, если ребенок в Польше потерял статус UKR

Кроме того, по словам эксперта, если гражданин Украины решит подавать документы на статус беженца, он может получить отказ из-за решения о депортации.

За что могут депортировать

Превышение разрешенного срока пребывания в стране

Это одна из самых распространенных причин депортации иностранцев из Польши, когда иностранец остается в стране на более длительный срок, чем разрешают документы.

Нелегальное трудоустройство

Касается тех иностранцев, которые работают в Польше без официально оформленных договоров и получают зарплату в конверте. А также тех, кто получает часть заработка официально, а остальное — «в конверте».

Уклонение от уплаты налогов

Несвоевременная уплата всех налогов, если иностранец занимается в Польше трудовой или предпринимательской деятельностью. В Польше уклонение от уплаты налогов является серьезным преступлением, за которое можно не только получить депортацию, но и попасть в тюрьму.

Пребывание без действительных документов

Иностранец должен иметь действительные документы, дающие ему право на пребывание в Польше. Граждане Украины, которые приехали в Польшу после 24 февраля, теперь обязаны получить PESEL UKR в течение 30 дней после пересечения границы для законного пребывания в Польше.

Читайте также В Польше ищут на работу высококвалифицированных украинцев

Есть и другие причины для депортации из Польши. Решение о депортации можно оспорить, если иностранец убежден в своей правоте. В таком случае он должен подать апелляцию, найти представителя в суде, если его уже заставили выехать в страну происхождения, и ждать судебного заседания.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.