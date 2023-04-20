Депортация из Польши: кому из украинцев грозит — Finance.ua

Депортация из Польши: кому из украинцев грозит
С 7 апреля в Польше вступают в действие некоторые изменения в Закон об иностранцах, подписанный в марте президентом Польши Анджеем Дудой. Большинство из них касаются нелегального проживания иностранцев, а также процедуры их депортации в страны происхождения. Таким образом Польша адаптирует свое законодательство к нормам ЕС.
Об этом сообщают в Миграционной платформе EWL.
Что изменится
- До 10 лет увеличится срок запрета на въезд в страны Шенгенской зоны. Ранее въезд в Польшу и страны Шенгена иностранцам могли запретить сроком до 5 лет.
- Сократится срок немедленного выезда из Польши с 15 до 8 дней с момента получения решения. Ранее иностранец должен был покинуть страну в срок от 15 до 30 дней.
- Уменьшится до 7 дней срок подачи апелляции для обжалования решений, которые касаются выдачи и замены вида на жительство и разрешения на «допустимое пребывание», принуждения иностранца к возвращению, продления срока добровольного выезда и снятия запрета на повторный въезд.
- Возможность депортации до рассмотрения дела независимым судом.
Если иностранец получил решение о депортации и успел подать жалобу в суд, его могут принудительно депортировать в установленный срок даже до судебного заседания. Ранее решение о депортации принималось только после судебного заседания.
Решения о пребывании иностранцев передаются главному коменданту Пограничной службы.
Это касается выдачи и замены вида на жительство по гуманитарным причинам, разрешения на «допустимое пребывание», принуждения иностранца к возвращению. Ранее эти вопросы решал начальник Департамента по делам иностранцев. Это должно разгрузить управление и облегчить быстрое рассмотрение заявлений, в том числе апелляций по картам побыта (вид на временное проживание в Польше).
Как это касается граждан Украины
Внесенные изменения в Закон об иностранцах относятся и к гражданам Украины.
«Но на практике его не могут применить к украинцам. Пока в Украине идет война, граждан Украины вряд ли будут депортировать за нарушения. По ее окончании гражданин Украины, который нарушил правила пребывания в Польше и имеет решение о депортации, вынужден будет покинуть страну», — объясняет директор отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.
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Кроме того, по словам эксперта, если гражданин Украины решит подавать документы на статус беженца, он может получить отказ из-за решения о депортации.
За что могут депортировать
Превышение разрешенного срока пребывания в стране
Это одна из самых распространенных причин депортации иностранцев из Польши, когда иностранец остается в стране на более длительный срок, чем разрешают документы.
Нелегальное трудоустройство
Касается тех иностранцев, которые работают в Польше без официально оформленных договоров и получают зарплату в конверте. А также тех, кто получает часть заработка официально, а остальное — «в конверте».
Уклонение от уплаты налогов
Несвоевременная уплата всех налогов, если иностранец занимается в Польше трудовой или предпринимательской деятельностью. В Польше уклонение от уплаты налогов является серьезным преступлением, за которое можно не только получить депортацию, но и попасть в тюрьму.
Пребывание без действительных документов
Иностранец должен иметь действительные документы, дающие ему право на пребывание в Польше. Граждане Украины, которые приехали в Польшу после 24 февраля, теперь обязаны получить PESEL UKR в течение 30 дней после пересечения границы для законного пребывания в Польше.
Есть и другие причины для депортации из Польши. Решение о депортации можно оспорить, если иностранец убежден в своей правоте. В таком случае он должен подать апелляцию, найти представителя в суде, если его уже заставили выехать в страну происхождения, и ждать судебного заседания.
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