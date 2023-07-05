Украинцы в Польше смогут получить финансовую помощь в размере 10 тысяч злотых — Finance.ua

Украинцы в Польше смогут получить финансовую помощь в размере 10 тысяч злотых Сегодня 11:01 — Личные финансы

Украинцы в Польше смогут получить финансовую помощь в размере 10 тысяч злотых

Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на получение финансовой помощи от Фонда имени Климентия Шептицкого. Ее размер составляет 10 тысяч злотых.

Программа реализована благодаря тесному сотрудничеству польского и украинского правительств. Финансирование программы осуществляется благодаря Канцелярии Премьер-министра Республики Польша.

Кто может получить финансовую помощь

Фонд имени Климентия Шептицкого уже не в первый раз раздает финансовую помощь украинским женщинам. В прошлом году ее получили 180 женщин. Более того, Фонд также оказывает психологическую поддержку.

Размер финансовой помощи от Фонда составляет 10 000 злотых. Это почти 90 тысяч гривен.

На помощь могут рассчитывать:

женщины, находившиеся в российском плену;

дети, потерявшие хотя бы одного из родителей из-за российской агрессии. Но в этом случае помощь будет предоставляться детям, на которых подали заявку еще в прошлом году. Новый прием заявок пока не объявлен.

Как оформить заявку? Для того чтобы получить финансовую помощь, нужно заполнить специальную форму по этой ссылке: Для того чтобы получить финансовую помощь, нужно заполнить специальную форму по этой ссылке: https://eu-submit.jotform.com/230 891 603 400 346

В форме нужно будет указать:

Для кого подается заявка. Персональные данные (имя и фамилия). Прикрепить скан-копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Указать электронную почту. Указать номер телефона. Рассказать о финансовых и материальных трудностях, возникших во время войны.

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Также нужно будет уточнить, на какой именно вид помощи вы рассчитываете. Это может быть финансовая поддержка или реабилитационная поездка в Польшу. Можно также выбрать оба пункта.

Обратите внимание на то, что заявки на получение финансовой помощи принимаются до 30 августа 2023 года. Что касается реабилитационной поездки, то на нее можно подать заявку до 15 июля 2023 года. Анкету также могут закрыть и раньше, если будет исчерпан лимит заявителей.

Ukrainian in Poland По материалам:

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